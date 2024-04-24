"Россия попытается устроить "поход ва-банк": Жданов предупредил о массированных ударах по Украине

Россия изменила тактику ударов по городам Украины и сосредоточилась преимущественно на прифронтовых регионах. По словам военного эксперта Олега Жданова, в ближайшее время враг попытается устроить "поход ва-банк" и будет наносить массированные ракетные удары.

Когда и куда может ударить российская армия, достаточно ли ракет для этого, а также как и почему изменились ее атаки, читайте в материале ТСН.ua.

Россия сменила тактику

По словам Олега Жданова, российская армия сегодня пытается поймать как можно больше людей на улицах, поэтому наносит удары преимущественно утром и днем — по жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры.

“России нужно количество жертв. Чем больше крови, тем больше, они считают, что у них будет успех. Ночью действительно высокая военная эффективность — это утомительно для противовоздушной обороны и человеческий фактор в плане бдительности. А днем это попытка получить наибольший эффективный результат в плане террора населения”, — рассказал Олег Жданов.

Враг сосредоточился на прифронтовых регионах

Российская армия, по словам военного эксперта, сегодня переключилась на атаки по прифронтовым регионам.

“Так как там, во-первых, легче доставать. Вы посмотрите, чем они бьют по этим регионам. Баллистическими ракетами "Искандер" или, чаще всего, это ПВО-шние комплексы С-300 и С-400. Потому что эти ракеты были наклепаны еще Советским Союзом, их там десятки тысяч. Это был основной комплекс советской армии после Холодной войны. Ракет к нему очень много. Она летит более чем на 100 километров, но ее сбить почти невозможно. Вероятность того, что она достигнет цели почти 100%”, — рассказал Олег Жданов.

Май может стать для Украины очень "горячим"

Сегодня российское военное руководство пугает атаками по Украине, в частности, увеличением интенсивности ударов, ударами по логистическим центрам и базам хранения оружия.

“Я скажу, что здесь больше политики, чем военного. Они очень боятся. Они понимают, что чем больше оружия придет, тем ужаснее у них будет ситуация на линии фронта. Сейчас они пока владеют инициативой. А через месяц эта инициатива может прийти к нам. Если мы снимем лимиты с нашей артиллерии, если у нас появятся хоть одна эскадрилья F-16, то мы можем начать гонять их в воздухе. Поэтому Шойгу и делает такие заявления: рассказывает, сколько потерь мы понесли, что они нам сейчас устроят массированные ракетные обстрелы”, — говорит Олег Жданов.

Впрочем, по словам военного эксперта, опираясь на данные украинской разведки, российская армия сегодня способна устроить массированный ракетный удар не более нескольких раз.

“Ракет не достаточно. Ракет на несколько массированных ударов, не больше. А производство, о котором мы говорили, — 100 ракет в месяц разного типа. Сегодня уже есть сведения, что объем производства падает. Трудно сказать, сколько, потому что все зависит от очередной партии снабжения. Привезли там партию чипов контрабандой, сделали такой элемент ракеты, привезли там еще что-то, сделали такой элемент. Сколько они соберут на конец месяца, сказать на сегодняшний день невозможно — 10, 20 или 40. Вовсе не соберут, будут ждать, пока приедут комплектующие. Они сейчас работают именно в таком режиме”, – рассказал Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, Россия будет продолжать пугать ударами по Украине и попытается устроить "поход ва-банк" на фронте.

"Не зря Кирилл Буданов говорит, что середина мая может стать для нас очень горячей. Потому что до этого основная масса вооружения еще не станет заходить в Украину. Мы не сможем развернуться в полную силу, а они через две недели могут перегруппировать войска и собрать на одном направлении какую-то ударную группировку и попытаться прорвать наш фронт”, — говорит Олег Жданов.

Вероятность российских ракетных ударов, по его словам, в середине мая также вырастет.

“Как только начнет заходить в больших объемах оружие, вероятность ударов будет расти. Они будут пытаться бить по логистике и составам. По крайней мере, с точки зрения военной, если они знают, где у нас основные перевалочные базы, они будут пытаться бить туда. Возможно, они вернутся к тому, что было в начале вторжения, в первые месяцы. Помните, они наносили удары по железнодорожной инфраструктуре. Возможен такой вариант, я не исключаю. Объемы будут большими, перевозка будет осуществляться с помощью железной дороги в том числе”, — считает Олег Жданов.

Россия, вероятно, готовится к атаке по Киеву

По словам военного эксперта, вчерашняя атака беспилотниками по Киевщине может быть предвестником массированного удара по Киеву.

"Дело в том, что они сейчас заменили А-50 менее мощными разведывательными самолетами. В Барановичах снова появились самолеты воздушно-космических сил России. Два самолета Су-24МР и Су-30. Это истребители. По всей вероятности, дроны были нужны для того, чтобы мы включили свое ПВО, а они зафиксировали районы, где ПВО расположено", — рассказал Олег Жданов.

Он отметил, что Киев всегда будет целью российской армии. Ведь обстреливая столицу даже с нулевой эффективностью, враг все равно давит психологически.

“Причем в Киеве они давят не только на нас, украинцев, они давят на наших партнеров. Все посольства работают, иностранные представители здесь. Оперативная группа, которая будет контролировать поставки вооружения, — 60 человек на базе посольства. Нужно, чтобы они побегали по ночам, посидели в бомбоубежище? Надо. Это психологическое давление. Потому Киев всегда будет целью. Но ракет не так много, нужно выбирать”, – рассказал Олег Жданов.

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