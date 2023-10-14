Россия пошла в масштабное наступление на Авдеевку: военные эксперты оценили шансы врага и назвали причины

Бои за Авдеевку Донецкой области не утихают четвертые сутки. Российская армия усилила обстрелы и пытается наступать с помощью бронированной техники. Враг хочет взять город в окружение.

Мы собрали все, что известно о ситуации на этом участке фронта. Какие шансы у россиян захватить город, почему они активизировались именно сейчас и сколько людей и техники уже потеряли, в комментарии сайту ТСН.ua рассказали военные эксперты Петр Черник и Олег Жданов.

Что происходит в Авдеевке

Активные наступательные действия российская армия начала 10 октября. Оккупанты б'ють по украинским позициям из всего, что имеют. Используют авиацию, бронированную технику, запрещенные фосфорные боеприпасы. Вражеские штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россиян очень много, и они "лезут, как тараканы".

Враг сосредоточил силы на ударах с флангов с севера и юга. Петр Черник рассказал ТСН.ua, что россияне пытаются взять Авдеевку в окружение. Впрочем, главные атаки, по словам Черника, Вооруженные силы Украины уже отбили.

Военный эксперт считает, что цель российской армии ясна и логична. Причина, по его мнению, в городе Бахмут, который двигается к оперативному окружению украинскими войсками. Оно вполне реально. Однако "сдать" Бахмут россияне не могут, ведь он политически важен.

"Путин объявил, что они взяли Бахмут. Путин наградил недогероев. Мы хорошо понимаем, что такое централизация власти в России и что есть российская тирания. Путин для российского сообщества очень влиятелен. Он не может проиграть, подчеркиваю. А Бахмут может уйти в оперативное окружение. Если там А-группировка будет уничтожена, это около 10 тысяч человек. А еще лучше, если бы несколько тысяч россиян одномоментно сдались в плен. Это будет очень чувствительное личное поражение Путина”, – считает Петр Черник.

Авдеевка на карте / Фото: Deepstatemap

Поэтому враг активизировался – чтобы отвлекать украинские силы и средства. Военный эксперт считает, что причина также в ситуации на юге. Вооруженные силы Украины находятся посреди так называемой "линии Суровикина". За ней нет мощных фортификационных построек врага.

“У нас есть шанс выйти на северное приазовье. Для них это катастрофа, обрушение южного плацдарма. Это очень большая наша потенциальная победа. Они делают все возможное, чтобы отвлекать наши силы и средства. Поэтому выбрали именно Авдеевку. Удобно. Полукольцо есть. Они считают, что там можно сделать "котел". И если бы это им удалось, то это тоже для них была бы огромная победа. Сейчас нет оснований для громких сообщений их пропаганды, что они добились каких-либо успехов”, – рассказал Петр Черник.

За прошедшие сутки, 12 октября, как сообщил Генеральный штаб, украинские военные отразили более 20 атак врага на Авдеевском направлении. В районах Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского и Невельского. Россияне не оставляют попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно.

Однако, по мнению Олега Жданова, говорить, что у россиян нет шанса захватить Авдеевку тоже нельзя – он есть, но минимален.

“До двух бригад они применили на саму Авдеевку. Первая атака была где-то до бригады. Три батальона, плюс усиление танками в первый день. У них пока не снижается наступательный потенциал. Он есть и они продолжают атаковать”, – рассказал ТСН.ua военный эксперт.

Бахмут на карте / Фото: Deepstatemap

Враг несет большие потери в живой силе и технике. Однако оценить их отдельно в этом направлении сложно, говорят эксперты. Петр Черник отметил, что только за первые сутки наступления российская армия потеряла более 90 танков и более 100 единиц бронированной техники.

“А по личному составу количество только убитых более 800. Мы эту цифру спокойно умножаем на три, а то и четыре. И понимаем, что за одну атаку они лишились танкового полка и механизированного полка. Это очень много, невероятно много. Плюс по их собственным нормативам механизированный полк должен был бы в наступлении прорывать участок фронта в глубину до трех километров. Они продвинулись буквально на несколько десятков, несколько сотен метров. Да, мы потеряли некоторые участки. Это больно. Но не бывает в войнах так, что одна сторона бесконечно наступает, а другая бесконечно отступает. Может быть, что частичный успех у противника есть”, – рассказал Петр Черник.

Несмотря на тяжелые бои, в стратегическом плане украинские войска выдержали главный российский удар, считает военный эксперт.

“Они пытаются захватить железную дорогу. Доходят до нее, но наши войска отражают их и не дают закрепиться. И в районе террикона на коксохимическом предприятии Авдеевки. В первый день наступления россияне заявили, что они уже якобы там, куда мечтали зайти девять лет. Но потом их выбили оттуда. Они продолжают атаковать, но успеха на сегодняшний день не имеют”, – рассказал Олег Жданов.

Петр Черник добавил, что не стоит забывать о политике. В марте в России будут выборы президента, поэтому Путину нужны хоть какие-то результаты на фронте.

“И ему нужно, чтобы к холодной погоде и дождям у нас не было существенных успехов. Если они будут, то на его репутацию и предвыборную стратегию это положит огромное пятно. Конечно, он все равно будет президентом, там ничего не изменится”, – рассказал Петр Черник.

Отметим, что в Авдеевке остается около 1 600 гражданских жителей. Несмотря на обстрелы, местные власти и волонтеры пытаются эвакуировать людей. Снабжение продуктов питания и гуманитарной помощи прекратили. Еды, лекарств и средств гигиены, как уверяют в городской военной администрации, пока хватает.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки в Авдеевке погиб гражданский 85-летний мужчина, четверо получили ранения. Еще два человека находятся под завалами многоэтажки. Спасти их там, к сожалению, невозможно.

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