Россия пошла в наступление на Харьковщине: Жданов рассказал о ситуации на фронте – есть ли угроза для Днепра, Кривого Рога и Запорожья

Российская армия утром 10 мая пошла в наступление на Харьковщине. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В то же время, в западных СМИ пишут о высокой вероятности полной оккупации Донецкой области и возможной угрозы для Днепра, Кривого Рога и Запорожья.

Какая ситуация на линии фронта, где наступает враг и есть ли у него ресурсы, чтобы прорвать линию обороны и приблизиться к большим городам, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Какая ситуация на фронте

Российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Как сообщили в Минобороны, около пяти утра враг попытался прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

Командир 92-й ОШБр Павел Федосенко в интервью изданию The Economist рассказал, что, несмотря на большую угрозу наступления на Харьковскую область, сам Харьков защищен надежно. По его словам, вероятность того, что россияне оккупируют всю территорию Донбасса — 70%. А если ВСУ не остановят наступление окупантов на Константиновку и Дружковку, то через несколько недель они будут в Днепре, Харькове и Кривом Роге.

В то же время, американские чиновники считают, что в ближайшее время, даже в случае поступления помощи, украинские силы "в лучшем случае" смогут удерживать линию обороны, пишет CNN.

Россия наступает на Харьковщине

По словам Олега Жданова, угроза активизации боевых действий в Харьковском направлении существует. Российская группировка наращивается и сейчас насчитывает более 30 тысяч человек.

"А россияне планируют ее нарастить до 50-70 тысяч до начала активных боевых действий", — говорит военный эксперт.

Он отметил, что результат попытки россиян прорвать оборону показывает нашу защищенность. Олег Жданов считает, что таких попыток в ближайшее время может быть много.

“На тех направлениях мы готовы и ждем. Они попробовали. И таких попыток сейчас будет много. Во второй половине мая они приступят к активным боевым действиям на границе Харьковщины, в основном напротив самого города с целью растяжения наших сил и средств. Чтобы заставить нас перебрасывать свои резервы не на восточный фронт, а на Слобожанское оперативное направление с целью усиления государственной границы", – рассказал Олег Жданов.

У врага сохраняется преимущество

Относительно Бахмутского, Авдеевского, Новопавловского и Лиманского направлений, по оценкам украинской разведки, это максимальное давление, которое могут сегодня выдать российские войска, отметил военный эксперт.

“Да, у россиян есть преимущество. У них сегодня, к сожалению, сохраняется инициатива на поле боя. Поэтому мы вынуждены на некоторых участках уступать территорию, чтобы сохранить наши войска. Но мы отходим при максимальном истощении врага, максимальном нанесении ему потерь. И он не бежит вперед. Американский институт изучения войны сегодня отмечает, что на Очеретинском плацдарме, который они пытаются сформировать, мы остановили их. Три недели мы сражались, чтобы остановить наступление врага. Так что надо немножко струситься и посмотреть адекватными глазами на ситуацию. И не разгонять панику”, – говорит Олег Жданов.

Он предполагает, что интервью командира 92 ОШБр Павла Федосенко изданию The Economist было рассчитано на западную аудиторию. По словам Олега Жданова, эта информация "перегрета".

“И сейчас некоторые аналитики говорят, что это было для запада. Так надо подчеркивать или объяснять населению, что мы хотим усугубить картину, сделать ее в черных, серых тонах для западных партнеров. Хотя они более или менее понимают ситуацию и вооружение идет. Все-таки подписали закон о выделении средств. И первый транш идет на миллиард долларов и второй пакет на шесть миллиардов уже готовится”, — рассказал военный эксперт.

Май и июнь будут самыми тяжелыми

По словам Олега Жданова, конец мая и начало июня 2024 могут быть самыми тяжелыми на поле боя. Российская армия будет пытаться прорвать фронт, а западная помощь не успеет дойти до фронта.

“Давайте вспомним интервью генерала Буданова. Что он сказал? Вторая половина мая и начало июня будут самыми трудными. К тому времени основная часть пакета помощи не дойдет до фронта. Может, она и зайдет в Украину, но до фронта она не дойдет. А у России на вторую половину мая будет возможность максимально сконцентрировать свои войска на отдельных участках фронта с целью его прорыва. Мы приближаемся к этой дате, к этому периоду, поэтому давление усиливается”, — рассказал военный эксперт.

В то же время, по его словам, российская армия не может постоянно держать высокий темп.

“Буквально вчера, если мы посмотрим в сводку Генерального штаба, там было 146 боевых столкновений, а сегодня уже 84. Они тоже не могут позволить себе держать такой высокий темп. Около 100 боевых столкновений – да, они еще могут держать. 150 боевых столкновений – это одноразовая попытка совершить масштабную атаку на большей части линии фронта. Вчера (9 мая) продвижений почти не было, только в одном месте. Сегодня (10 мая) тоже продвижение только в одном месте, на Купянском направлении. И то незначительное, буквально несколько сот метров. Такое напряжение, давление войск, я думаю, будет нарастать. Главная наша задача — максимально удерживаться на наших рубежах обороны до подхода основной массы стабилизационного пакета помощи, который сейчас заходит в Украину", — считает Олег Жданов.

Россия сегодня, по его словам, не может провести операцию даже тактического уровня.

“Дивизия может наступать до 25 километров. Это задача дивизии в наступлении. Я не думаю, что Россия сегодня может в этих условиях провести такую операцию. Если бы они могли, поверьте, они бы нас громили вдоль и поперек. Было бы то же, как в марте-апреле 2022 года, когда колонны шли, сносили и продвигались вглубь территории Украины. Не может быть сегодня повторение 2022 года. Это относительно больших городов — Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Харькова и так далее", — говорит военный эксперт.

Угроза оккупации Донецкой области

Вероятность полной оккупации Донецкой области, к сожалению, высока, по мнению Олега Жданова. Впрочем, по его словам, это не произойдет в ближайшее время.

“Здесь есть два фактора. Первый – хватит у России сил или нет? Сейчас есть события, волнующие российский политикум больше, чем война в Украине. Я имею в виду пертурбации с переназначением российского правительства и так далее. Они до сих пор не решили вопрос объявления или объявления мобилизации. А без объявления или усиления мобилизационных мер они не удержат группировку. Потерь они несут каждый день до 1000 человек на поле боя", – рассказал Олег Жданов.

Второй фактор – это поступление военной помощи и мобилизация в Украине.

“Мы должны решить вопросы мобилизации, укомплектованности личного состава и получения оружия наших партнеров. Если один из этих факторов будет исполнен, на стороне той страны и будет преимущество. Кто первым выполнит эти условия. Россия развернет мобилизацию и усилит давление – мы будем отступать. Да, тогда до конца года, я думаю, что есть вероятность, что они могут дойти до административных границ Донецкой области. Но подчеркну, до конца года. Там, во-первых, еще две линии обороны есть. Одна, кстати, с 2015 года. А если мы будем усиваться, то наоборот — мы можем наносить такое впечатление, что в РФ может осенью текущего года, как говорил Суровикин когда-то в Херсонской операции, придет время принимать тяжелые решения", — объяснил военный эксперт.

Олег Жданов отметил, что годы преимущество остается на стороне России за счет численности как в личном составе, так в боеприпасах и вооружении. Но ситуация может измениться в нашу пользу.

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