Россия посреди белого дня сбросила КАБ на Сумы: какие последствия

Посреди белого дня 25 апреля по городу прилетела огромная российская управляемая авиационная бомба! В Воздушных силах успели сообщить о цели всего за минуты до того, как бомба уже упала в черте города.

Куда целили "решисты", что говорят в ОВА, и поможет ли новая американская помощь спасти украинцев вблизи российской границы и не только, смотрите в эксклюзивном репортаже TSN.UA.

В Сумах прилет

Как передает "Общественное Сумы", воздушная тревога в областном центре гудит каждые несколько часов каждый день. Россия постоянно обстреливает регион и все чаще бросает бомбы и ракеты в областной центр. Центр Сум – всего в 30 километрах от российской границы, что дает рашистам шанс сбрасывать на город даже КАБы.

Такой прилетел и сегодня – в 13:52 загремела тревога, в 14:19 Воздушные силы известили об опасной цели в небе, а через минуту сумчане услышали взрыв.

"Сегодня, 25 апреля враг применил КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются."

Российские террористы, пренебрегая правилами войны, международными конвенциями, продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины.

Куда попали "решисты"?

Куда именно попали рашисты и есть ли там пострадавшие, на момент записи этого видео местные власти не сообщали. О российской атаке высказался советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Говорит, рашисты продолжат свой террор этим оружием повсюду, куда смогут дотянуться.

"Русский самолет ударил КАБом по инфраструктуре города Сумы. Последствия атаки уточняются. После первого КАБа по Харькову говорил — триггерит. Теперь будут бить везде, куда дотянутся. Прошло две с копейками недели. Теперь -Сумы. Меряйте линейкобю 70-80 км от границы для понимания куда еще можно ожидать КАБы. К сожалению, лучше на третьем году войны верно оценивать возможности врага.

Прибегали враги сегодня и к другим провокациям. Как сообщают мониторинговые каналы, 25 апреля вплотную к белорусской границе с украинской Волынью пролетел вражеский истребитель Су. Украинские воины на провокацию не повели, впрочем, ситуация была крайне напряженной.

А как вы думаете, зачем рашисты и белорусы на пару продолжают провоцировать Украину? Напишите об этом в комментариях?

Когда будет ПВО?

Вопрос, который смущает большинство украинцев, в частности жителей Харьковщины, Сумщины, Черниговщины, Донетчины, Запорожья и других прифронтовых регионов. Будет ли у Украины новая ПВО и как скоро? К счастью, новый пакет американской помощи включает в себя ракеты для ПВО, поэтому благодаря этому ситуация несколько улучшится. Впрочем, от КАБов спастись сложнее. Бомбы сбить почти невозможно, поэтому надо бить именно по сбрасывающим их самолетам. Вражеские Су-34 и Су-35, бомбящие ими как ВСУ на фронте, так и гражданские объекты в Харькове и Сумах, летают довольно далеко от фронта, но их сбить можно. Украина уже делала это — с помощью "блуждающего Петриота".

"Могу точно вам сказать — новые "Патриоты" будут. Для нас второстепенный вопрос, откуда они к нам попадут, главное, чтобы они были, и были как можно быстрее, потому что это защита наших городов, защита наших людей. Мы говорим со многими партнерами, прежде всего. американскими, потому что это их оружие, от нее, безусловно, многое зависит. Но мы знаем и о позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, и других.

На самом деле, Украина еще никогда не была так близка к получению такого количества современного ПВО. Точное количество имеющихся в Украине Patriot узнать сложно. В ноябре 2023 года бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина имеет 2 дивизиона, то есть от 4 до 8 батарей.

Какие системы ПВО есть в Украине?!

В том же ноябре еще одну батарею Киеву пообещал Берлин. Пообещал передать одну батарею Patriot Канцлеру Шольцу и в апреле 2024-го. Всего по состоянию на середину апреля Украина вела переговоры о передаче 2 ЗРК Patriot и одного его европейского аналога SampT. По словам президента Зеленского, чтобы прикрыть всю Украину ВСУ нужно 26 батарей Patriot, но для начала нужны хотя бы 7:6 на прикрытие крупнейших городов, объектов энергетики и промышленности, и еще один на фронт, чтобы сбивать российских летунов.

Напомним, во время воздушной тревоги днем 25 апреля в Сумах раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о цели в направлении города.

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