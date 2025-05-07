Россия пригрозила Киеву обстрелом "Орешника": эксперты оценили уровень опасности

Путин снова грозится ударить по Киеву «Орешником» / © ТСН

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После того, как российский президент Владимир Путин заявил о возможности удара по Киеву «Орешником», а заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в украинской столице «10 мая может не наступить», уровень угроз для Украины оценили военные эксперты Владислав Селезнев и Олег Жданов.

По мнению бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, в данном случае есть проверенный «рецепт», показатель того, будет такой удар или нет.

«У меня есть „рецепт“ — открываете сайт посольства США, или Франции, или Германии, или Великобритании и читаете. Если должностные лица на местах, если не едут в сторону Львова или Варшавы, все будет хорошо и никакой „Орешник“ по столице не прилетит», — говорит Владислав Селезнев.

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Он добавляет, что Путину нужно, чтобы Украина согласилась на трехдневное перемирие.

«Оно ему нужно для безопасности гостей на параде и приготовления к следующим атакам. Очевидно, что эти трое суток он может использовать для подтягивания дополнительных сил и средств. Уже был такой опыт в апреле. Во время тридцатичасового перемирия враг подтянул резервы и сейчас атакует нас северо-западнее Торецка (Донецкая область — Ред)», — говорит военный эксперт.

К этому Селезнев добавляет, опираясь дополнительно на данные Центра противодействия дезинформации: «Раньше было два пуска „Орешника“. Один был удачным, прилетело по „Южмашу“, там тяжело было промахнуться. Второй пуск был неудачным. Кто может гарантировать, что третий запуск будет удачным? Никто».

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность удара «Орешником» по Киеву — 50 из 100%.

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«Скажу так: учитывая безумие Путина, к его заявлениям нужно все равно относиться серьезно. Мы видели, что было в Днепре. Я думаю, что Путин очень переживает из-за 9 мая. Он сегодня опасается махать ядерной дубиной. Хотя я не удивлюсь, если выйдет Медведев и снова начнет всех пугать. Что касается „Орешника“, то могу добавить, что это больше политический популизм. Но сказать, что этого не будет, невозможно, потому как Россией руководит Путин. То есть 50 на 50».

Как известно, впервые Россия атаковала Украину новой баллистической ракетой «Орешник», способной нести ядерный заряд, 21 ноября 2024 года. Тогда враг ударил по Днепру. Ракета имела несколько боеголовок.

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