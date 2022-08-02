Россия признала "Азов" террористами: что известно о решении страны-агрессора и какие оно будет иметь последствия

Верховный суд России 2 августа признал украинский полк "Азов", большая часть бойцов которого находится в плену оккупантов, террористической организацией.

ТСН.ua собрал всю информацию о решении страны-агрессора и его последствиях для обменного процесса.

Что произошло

2 августа Верховный суд РФ в закрытом режиме провел заседание, на котором рассмотрел и принял требование Генпрокуратуры России признать полк "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории РФ. "Решение о признании "Азова" террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу", — подчеркнули в Верховном суде страны-агрессора.

Что такое "Азов"

Отдельный отряд специального назначения "Азов" – формирование Национальной гвардии Украины, входящее в состав 12-й бригады оперативного назначения Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Был создан 5 мая 2014 в городе Бердянск (Запорожская область) как батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД на основании решения Министерства внутренних дел Украины. 17 сентября 2014 года батальон был реорганизован и расширен в полк милиции особого назначения МВД. Эмблема полка – видоизмененный символ "Идея нации". После 24 февраля 2022 полк "Азов" участвовал в обороне завода "Азовсталь" (Мариуполь). Читайте больше о полке "Азов" здесь.

Реакция на решение полка "Азов"

Полк "Азов" не оставил такое решение без ответа и обнародовал официальное заявление, где назвал самым большим в мире террористом саму Россию.

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Оленовка, россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд россии признал полк "Азов" "террористической организацией". Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда. Мы призываем Госдеп США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом", — говорится в обращении.

В "Азове" добавляют, что Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус, а ее армия ежедневно совершает преступления, попустительство которым – это соучастие.

Зачем Россия приняла такое решение и какими могут быть последствия для пленных "азовцев"

Это грозит судом нашим защитникам, сказал в интервью ТСН экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"По этому поводу я занимаю очень жесткую позицию. Я предполагал, что так оно и будет. Из всех пленников, которые есть у нас, надо отбирать летчиков, артиллеристов, обстреливавших жилые кварталы и судить их в таком количестве, в котором судят наших пленных в России. Если бы у нас юридически было введено не военное положение, а война, то автоматически вводилась бы самая высокая мера наказания. Казнь. Они, россияне, признают только силу. Такое они понимают, другое – нет", — сказал Романенко. К этому добавил, что признание "Азова" террористической организацией значительно усложнит обмен пленных.

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя решение Верховного суда России, в комментарии ТСН.ua заявил, что, к сожалению, Россия идет по заранее определенному плану. Как и обещали, они продолжают его выполнять.

"Что теперь? Теперь очень плохо. Если они перевезут азовцев на территорию России, они будут определены террористами и их можно казнить. Через суд. Но мы понимаем, какой суд в России. У них за терроризм – это высшая мера наказания – расстрел. Если Россия хочет присоединить эту территорию к себе, тогда тоже там будут распространяться законы РФ. Я так понимаю, что наши власть имущие едва ли не в состоянии решить этот вопрос... Время истекает, дальше будет еще труднее вытащить наших ребя", — сказал Жданов.

Он добавил, что в России на сегодняшний день действует мораторий на смертную казнь, но там раздаются голоса, что надо этот мораторий снимать, или снять частично для особо тяжких преступлений, куда они относят терроризм.

""ДНР" и "ЛНР" – они не признаны нигде в мире. К смертной казни британцев приговорили, но луна прошла, я так понимаю, что они боятся. Тем более, Великобритания пригрозила ответными действиями для РФ, а не для осудившего "ДНР". Если 11 сентября состоится референдум, и они присоединят эту территорию к РФ, а до этого Дума может проголосовать на снятие моратория по наказанию за особо тяжкие преступления", — говорит эксперт.

Олег Жданов добавил: "В любом случае, они не обменивают террористов, и террористы могут получать пожизненное заключение".

Напомним, российские оккупанты 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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