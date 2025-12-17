Россия пробует наступать с Белгородщины: как и кто их останавливает

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Когда в небе над полем боя непрерывно кружат сотни вражеских беспилотников, каждый выстрел тяжелой артиллерии превращает пушку в мишень. Однако без поддержки «больших калибров» остановить нашествие врага невозможно. Артиллеристы-самоходчики 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ежедневно рискуют жизнью, чтобы выжигать вражеские резервы еще на подходе.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Артиллеристам крайне необходима защита от «глаз» и «жал» врага. На экранах во время сюжета размещен QR-код — это сбор на станцию РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Такое оборудование создает «купол», который сбивает с толку вражеские дроны и позволяет украинским пушкарям работать эффективнее и безопаснее.

Реклама

QR-код — это сбор на станцию РЭБ / © ТСН

«Британец» против российских штурмов

Основной рабочий инструмент ребят — 155-миллиметровая британская САУ AS-90. Эта машина позволяет работать по широкому спектру целей.

«Мы работаем по всему! Это и обнаруженные летчики, машины вражеские, пехота! Скопление пехоты», — рассказывает командир взвода Сергей Ковалевский.

Интенсивность боев настолько высока, что иногда расчет выводит гаубицу на огневую по несколько раз в час. Командир орудия с позывным «Клен» вспоминает дни, когда приходилось выпускать более сотни снарядов за смену. Такие всплески активности обычно означают одно — враг пошел в наступление.

Туман как прикрытие для ДРГ

Со стороны Белгородской области оккупанты постоянно пытаются прощупывать украинскую оборону. Чаще всего они используют туман как прикрытие для продвижения диверсионно-разведывательных групп.

Реклама

«Бывают дни штурмовые, они делают попытки прохода. Так мы их сдерживаем уже на нашей территории. Бывает накапливаются, как туман — а потом снова лезут!» — говорит «Клен».

Кроме пехоты, враг время от времени привлекает и технику — как колесную, так и легкую броню, пытаясь зайти небольшими группами по несколько единиц.

Смертельная угроза с неба

Главное изменение в войне за последние полтора года — это вездесущие дроны. Если раньше артиллеристы могли позволить себе стоять на позиции открыто, прикрывшись лишь несколькими ветками, то сейчас это путь в небытие.

«Дроны летают, как у себя дома! Щас ты не можешь так, чтобы открыто где-то стоят. Ну, не долго разве!» — объясняет командир САУ.

Реклама

Обычно артиллеристам хватает до пяти снарядов, чтобы разбить очередную попытку врага продвинуться. После этого — мгновенное сворачивание и маскировка в капонире. Каждая секунда промедления может стоить жизни экипажа.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 11:00 новости 17 декабря. Удар по российской субмарине! Густой туман — «желтый» уровень опасности!