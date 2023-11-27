Россия продолжает обстреливать Украину, несмотря на непогоду: какие области оказались под огнем врага

Страна-террористка РФ не учитывает сложные погодные в Украине и продолжает обстреливать населенные пункты. Есть потерпевшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций — читайте в материале ТСН.ua.

Черниговщина

В сутки — 7 обстрелов (86 взрывов). Из минометов и артиллерии враг обстреливал Корюковский и Новгород-Северский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 142 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

По Середино-Будской общине осуществлен авиационный обстрел с вертолета ракетами типа «НАР» (4 взрыва). В результате обстрела повреждены два частных жилых дома, здание ГП «Середино-Будский агролесхоз». Утром россияне совершили обстрел Краснопольской общины. Зафиксировано 5 взрывов из миномета. Без последствий.

Запорожская

Зафиксировано 97 ударов, под обстрелами оказались 20 населённых пунктов области. По территории Гуляйполя, Железнодорожного, Роботиного, Левадного, Новоданиловки, Полтавки, Луговского, Малиновки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 84 артобстрела.

Враг совершил 4 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и Темировки, а также 9 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному Малым Щербакам, Каменскому и Юрковке. Поражение потерпел жилой дом и авто граждан. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина

Вчера вечером агрессор ударил по Никопольщине. Тяжелую артиллерию направил на Марганецкую общину.

Погибших и пострадавших нет.

Харьковщина

Артиллерийские и минометные обстрелы врага потерпели Казачья Лопань и Гранов Харьковского района, Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражены 7 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Каменка, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

Луганщина

Наши защитники отразили наступления в Серебрянском лесничестве и на Новоселовске. Артиллерия противника ударила по Невскому и Белогоровке. За сутки противник совершил 122 обстрела (527 снарядов).

Донетчина

Под огнем рашистов за прошлые сутки —7 населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, пгт Очеретино, с.Бердичи, с.Нетайлово, Курахово, с.Новобахмутовка Повреждены 8 жилых домов, школа, музыкальное училище, гаражное помещение ГСЧС, здание, амбулатория, магазины, здание банка, ЛЭП.

В Донецкой области за сутки один человек ранен.

Николаевщина

Вчера днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина

В сутки по области противник совершил 56 обстрелов (236 снарядов), из них по г. Херсон — 5 артиллерийских обстрелов (16 снарядов). Рашисты попали в районы 15 населенных пунктов области; админздание, медицинское учреждение и магазин в Херсоне.

В результате вражеских обстрелов г. Херсон ранения получила 84-летняя женщина.

За сутки в области один человек получил ранения.

Напомним, под вечер 26 ноября РФ нанесла три удара по Торецку Донецкой области.

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