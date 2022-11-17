Россия продолжает вывоз и принудительное усыновление украинских детей: подробности

Россия активно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей.

Об этом сообщают в Институте изучения войны, эксперты которого проанализировали обнародованное российскими пропагандистами видео. В некоторых из них показываются истории маленьких украинцев – которых незаконно вывезли на русскую землю – и передали на усыновление.

Об этом говорится в выпуске новостей ТСН.19:30.

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В то же время, как отмечают в Институте, россияне хвастаются, что только с Донбасса вывезли 150 тысяч украинских детей.

Аналитики отмечают, что программы по принудительному усыновлению и депортации несовершеннолетних украинцев, которые подаются под видом отдыха или реабилитации, могут быть основой массовой российской кампании по депопуляции. Под этим термином обычно понимается систематическое уменьшение численности населения определенной страны. Следовательно, подчеркивают в Институте, речь может идти о нарушении Конвенции по предотвращению геноцида.

Напомним, президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.

Россия продолжает вывоз и принудительное усыновление украинских детей

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