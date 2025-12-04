Россия продвигается на фронте и готовит мощный удар по Украине: Жданов предупредил, чего ждать в ближайшие месяцы

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Мира не будет: российский глава Владимир Путин отклонил предложение США и Украины во время встречи с американской делегацией в Москве 2 декабря. ISW предупреждает, что диктатор делает ставку на длительную эскалацию и вряд ли согласится на какие-либо компромиссы, кроме своих первоначальных военных целей.

Какими могут быть дальнейшие сценарии развития войны в Украине, которые будут происходить на фронте в ближайшие месяцы и чего ожидать от новых российских обстрелов украинских городов — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Путин рассчитывает на войну на истощение

По словам Олега Жданова, Россия — огромная ресурсная страна, и Путин делает главную ставку на это. Кроме того, у РФ есть действенные и эффективные партнеры — Китай и Северная Корея.

Реклама

«Иран там немного отошел, но не полностью. То есть Китай фактически обеспечивает России удержание на плаву. Экономика России на военных рельсах. Российская Федерация за текущий год подготовилась к „бесконечной“ мобилизации. У них законодательство готово и они могут теперь совершать призыв и мобилизацию. Помните указ Путина осенью 2022 года — 350 тысяч мобилизовать и никто его до сих пор не отменил», — говорит военный эксперт.

Путин рассчитывает на войну на истощение и надеется, что Европа устанет оказывать нам помощь, считает Олег Жданов:

«Плюс Соединенные Штаты работают на Путина, от Трампа слышим постоянно „прекратить, прекратить, финансирование, снабжение оружием“. Пока Трамп не может сам себя преодолеть — когда он видит деньги, он теряет свободу, и контракты он не остановит. Если Европа продолжит финансировать закупку вооружения, то она будет его продавать. И ему все равно, куда оно дальше пойдет».

С другой стороны, по словам Олега Жданова, Европу давят всеми способами, и некоторые страны начинают останавливать поставки помощи Украине.

Реклама

«Ну, по крайней мере, Италия. Заместитель Мелони (премьер-министр Италии — ред.) Маттео Сальвини, он глава пророссийской партии, сказал, что во время переговоров и во время кризиса финансового в самой Италии не стоит помогать Украине деньгами и закупать оружие, чтобы не сорвать переговорный процесс. Вроде бы, аргументы такие железные, и Италия на 2026 год отказывается от помощи нашей стране», — говорит военный эксперт.

Таким образом, Путин будет давить со всех сторон, чтобы Украине ослабляли помощь, в то же время будет «выжимать» из РФ все, что можно выжать:

«Плюс помощь партнеров, боеприпасы — Северная Корея, Китай — все комплектующие для производства оружия, особенно электронику и микрочипы, что Россия не может самостоятельно производить. Да и политическое давление со стороны США в пользу Российской Федерации».

Украина проигрывает даже войну дронов

По словам Олега Жданова, Украина сама добавляет себе проблемы на фронте, в частности, коррупционными скандалами.

Реклама

«Наши коррупционные скандалы очень сильно влияют на выпуск и поставку оружия для наших сил обороны Украины. И вроде бы мы три года держали преимущество и шли впереди, а сегодня Wall Street Journal пишет, что мы проигрываем даже войну дронов, где мы являлись пионерами в воздушном пространстве на линии фронта», — объясняет военный эксперт.

Он добавляет, что для нас это огромная проблема:

«Мало того, что наше руководство развалило систему мобилизации, оно их просто сломало, а новое не построило. А принудительная упаковка привела к антипатии со стороны общества, сформировало отрицательное общественное мнение по поводу мобилизации. Поэтому для нас это огромная проблема».

На фронте сейчас происходит ползучее наступление России, говорит Олег Жданов.

Реклама

«Они там не продвигаются семимильными шагами, но ползучее наступление все же на сегодняшний день есть. Плюс Вооруженные силы, опять же, если бы не коррупционный скандал, президент бы не вспомнил, что реформа до сих пор не выполнена в армии. Он там спохватился, давайте срочно реформировать. И что вы думаете, пришла реформа? Где наш начальник Генерального штаба? Он готовится по США, пытается всем рассказать ситуацию на фронте вместо реформирования Вооруженных Сил. Где главком? Главком в качестве командира низшего звена пытается „тушить пожар“ на линии фронта. Хотя он переехал из Покровска на Купянск. А что у нас в Купянске тоже проблемы? Улучшилась ли на Покровском направлении ситуация?».

Темпы продвижения России выросли

Сколько мы еще выдержим, сказать очень тяжело, говорит военный эксперт. В то же время, по его мнению, не следует терять оптимизм и надежду.

«Да, Италия выбыла, но она отставала в плане помощи и финансовой, и военной. А вот, например, такие страны как Австралия и Новая Зеландия влились и будут финансировать. Так что, в принципе, как говорят некоторые командиры, по крайней мере, командир 3-го армейского корпуса, говорит, что еще не поздно. Если президент сменит главкома и даст волю нашим командирам по реформированию, то еще можно спасти ситуацию на фронте. Но тяжело мы создаем себе препятствия сами, а потом их мужественно пытаемся преодолеть», — объясняет Олег Жданов.

По его словам, к сожалению, темпы РФ в плане продвижения несколько выросли. Военный эксперт рассказал, какие города в ближайшее время под угрозой:

Реклама

«Из больших городов на сегодняшний день, ближайшая перспектива нескольких месяцев у нас — это Покровск-Мирноград. Это самые такие города. Возможно, может возникнуть угроза Гуляй-Полю и Константиновке. Пока Славянск-Краматорск — я бы сказал, что в 2026-м году вряд ли эта проблема может встать на попытки штурма этих населенных пунктов. Подойти к их границам с севера или с юга, через Константиновку или через Лиман — по всей вероятности. Если ситуация не изменится на линии фронта, и останется такой, как есть».

Россия готовит новый массированный удар

Олег Жданов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский трижды официально анонсировал баллистические ракеты.

«Когда-то они должны появиться. Дело в том, что как только появится хоть одна ракета баллистическая, надо бить по Кремлю. Надо бить по Москве. Россия — это страна одного города. Если в Москве будут рваться наши баллистические ракеты, то поверьте, ситуация на фронте кардинально изменится в нашу пользу», — говорит военный эксперт.

В то же время он уверен, что российские обстрелы украинских городов будут продолжаться.

Реклама

«Нужно ждать очередного массового удара. Единственное, что куда он будет, по всей территории Украины или по отдельным местам — трудно сказать. Но я думаю, что в ближайшее время они вот любят где-то на выходные нам устроить такой ночной кошмар. По всей вероятности, может быть очередной массовый обстрел».