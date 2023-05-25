Россия проиграла Белгородщину: Жданов объяснил, что у Путина нет войск, чтобы прикрыть приграничные регионы

События в Белгородской области обнажили очень много проблем в России. В частности, коррупцию, то, что им нечем прикрыть пограничные с Украиной зоны, а также очень интересную деталь, если это правда — что за год полномасштабной войны они не вывезли из граничащей с Украиной Белгородщины тактическое ядерное оружие.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Дело в том, что РФ — такая страна, которая думает, что им позволено все, а другие должны выполнять закон. Я думаю, что настолько авантюрными были взгляды российского высшего руководства, что они даже не поднимали вопрос риска — а если ВСУ пересекут границу и разгромят российскую армию? У них даже мысли такой не было. Поэтому оттуда выходит и второй ответ — зачем прикрывать границу, если мы победили или побеждаем. Если послушать официальный канал-источник Минобороны РФ, то они с первого дня этой войны идут только вперед и побеждают, уничтожают все, что можно было уничтожить по нескольку раз. Поэтому я не удивлен", – говорит Жданов.

Эксперт отметил, что пограничники РФ кроме проверки документов ничего особо не делают.

"Кстати, тот регион, где были боевые действия, где их не было — как сидели российские пограничники, так они и сидят. Кроме проверки документов, у них больше никаких задач нет. Бронетранспортер стоит в боксе, никаких блокпостов", — говорит он. .

Жданов рассказал, что ему понравилось, как перевел стрелки губернатор Белгородщины. На вопрос, где линия обороны, он ответил, что она, как оказалось, построена на гораздо более глубоких территориях России, не в приграничной полосе.

"А еще он сказал, что у него вопросов к Минобороне гораздо больше, чем вопросов к нему. Дело в том, что, с военной точки зрения, если ты строишь линию обороны, то ее нужно наполнить личным составом. Если там нет солдата, который который постоянно оборудует и совершенствует эту линию обороны, ухаживает за ней, то эту линию через два-три дождя размоет, все эти вырытые десятки километров окопов — они ни к чему. Эти блоки спокойно стоят вдоль дороги на обочине, рядом "зубы дракона" фактически валяются. Что касается коррупции, я думаю, если туда добавить аудиторов, то выяснится, что из тех 10 млрд потрачено три копейки для того, чтобы трактором вырыть эту траншею и краном разгрузить 3-4 десятка блоков или "зубов дракона". Поэтому, может, та одна фотография, которую они (росСМИ – ред.) распространяли, где четыре ряда этих зубов стоят, может, это был фотошоп", — отметил эксперт.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" (в системе ВСУ) снова зашли на территорию Белгородской области России и передали приветиз села Глотово.

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