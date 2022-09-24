Россия просчиталась, а Путин до последнего оттягивал решение по мобилизации — политолог

Темпы мобилизации в России очевидно показывают, что она не частичная. А протестные настроения россиян обусловлены тем, что они осознают и знают силу ВСУ, и как они будут защищать территории Украины.

Российская армия понесла огромные потери в войне против Украины. Именно поэтому у Путина уже не осталось выбора, потому что на него оказывалось огромное давление. Хотя кремлевский диктатор до последнего оттягивал решение по мобилизации.

Об этом ТСН.ua рассказал политолог Дмитрий Васильев.

"Указ, который анализировали юристы Российской Федерации, не содержит слова "частичная" мобилизация, то есть фактически это означает, что они не будут ограничиваться как по количеству мобилизованных, так и по категориям военнообязанных", — отметил эксперт.

Васильев подчеркнул, что даже уже сейчас есть информация в открытом доступе, что фактически в войска начинают приобщать тех, кто не служил, то есть мужчин, которые не подпадают под категорию, озвученную публично официальными лицами Российской Федерации.

"То есть это огромное поражение высшего военно-политического руководства РФ. Это огромное поражение министерств Вооруженных сил России и Генерального штаба, которые не справились ни с одной задачей, которые они ставили с 24 февраля. Из-за успехов Вооруженных сил Украины фактически Россия уже не имеет другого выбора, как идти на такую эскалацию. И россияне прекрасно понимают, что ВСУ будут бить и оборонять территории Украины", — резюмировал он.

Напомним, Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, дезертирство или неявка на службу будут наказываться тюремным заключением сроком до 10 лет.

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