Сколько еще ракет есть у России в запасе после массированного обстрела Украины: ответ военных

После двухнедельного массированного обстрела Украины военные и эксперты назвали ориентировочное количество ракет и другого вооружения, которое осталось у врага.

Об угрозах ближайшего времени они рассказали в комментарии ТСН.ua.

"Россия просит баллистические ракеты у Ирана. Это значит, что ощущается их дефицит. Не просто так они используют и беспилотные аппараты. Есть дефицит ударных БПЛА. С помощью них они хотят выявлять нашу ПВО, истощить ее, уменьшить наш боекомплект", — сообщил нам пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. — Если бы крылатых ракет у них было в достаточном количестве, то они бы обстреливали ними войска. Но мы видим, что высокоточным оружием они бьют исключительно по объектам энергетической инфраструктуры для того, чтобы нанести наибольший ущерб".

Военные предполагают, что таких мощных ракет как "Кинжал" в России в лучшем случае осталось не больше половины от того количества, которое было по состоянию на начало вторжения. То есть, вполне вероятно, что таких ракет у россиян осталось не больше 20.

В свою очередь наши источники в министерстве обороны на вопрос о количестве всех ракет у россиян отвечают так: "Опасного железа в России еще достаточно много. Поэтому заявления некоторых экспертов о том, что массированных атак уже не будет в ближайшее время — это все очень субъективно. Надо учитывать, что россияне используют ракеты С-300 по сухопутным целям . Их достаточно много, возможно, несколько тысяч".

На днях точки над "і" расставил министр обороны Украины Алексей Резников. На своей странице в Twitter он сообщил, что у России осталось 609 высокоточных ракет из 1844.

«Если министр обороны сообщает о таком остатке ракет, то можно предположить, что запас ракет в Российской Федерации завершается, – сообщил нам военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев. — Эти ракеты – не советские запасы. Например, "Искандеры" – это новейшая разработка. В заявлении министра речь не идет о запасах ракет советских времен. Их может быть много, но возникает вопрос о том, все ли они находятся в состоянии боевой готовности. Мы видим, что некоторые ракеты, запускаемые из Белгорода, туда и возвращаются. Не от лучшей жизни путинская Россия пытается найти варианты поиска альтернативных источников снабжения. Пока что они комбинируют ресурсы для поддержания высокого уровня террора. При этом следует помнить, что в России еще есть несколько тысяч ракет класса С-300".

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