Россия провалила призыв: Жданов заявил, что в армию будут "загребать" 17-летних

Россия фактически провалила призыв в армию и готова снизить возраст призывников до 17 лет, в нарушение это закона.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Российская Федерация фактически провалила призыв. Пока официальных данных нет, но говорят, что те 100 тысяч планировавших призывников они не набрали. И они даже сегодня готовы снизить возраст призывной кампании до 17 лет. Не 18 – а в нарушение законодательства снизить до 17 лет и загребать всех, кто попадет под облавы и под вручение повесток", – отметил Жданов.

Напомним, накануне в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в России есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны мобилизации, а также новые формы, методы, системы учета. В частности, речь идет и о призыве 17-летних украинцев на оккупированных территориях.

По оценкам военного эксперта Михаила Самуся, России нужно еще мобилизовать и отправить на войну не менее 500 тыс. человек, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

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