Россия провела разведку дронами: Жданов назвал, какие города под угрозой массированного удара

Российские войска в последнее время активно используют разведывательные беспилотники над украинскими городами. На прошлой неделе дрон облетал все районы Киева.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Мониторинговые каналы сообщают, что только на днях над Черниговщиной работали сразу четыре разведчика. В Днепре беспилотник корректировал несколько баллистических ударов и более пяти часов просканировал город, после чего покинул воздушное пространство.

По словам Жданова, причина того, что украинское ПВО не всегда сбивает такие дроны, заключается в приоритетности целей:

«Я думаю, что это такая политика со стороны нашего военного руководства. Дело в том, что мобильные огневые группы и зенитно-артиллерийские средства не достают до этого дрона. Он довольно высоко может летать где-то 4-5 километров. А „Гепард“ 4 километра по высоте берет, не больше. А ракету на него тратить не хотят, потому что их у нас очень-очень мало. Кстати, даже по Киеву, я вижу, что работают зенитно-артиллерийские средства, даже по боевым дронам, Шахедах, Геранях, Герберах. К сожалению, я думаю, что именно в этом есть причина».

В то же время эксперт отмечает, что Украина пока не имеет на вооружении дронов-перехватчиков.

«Их анонсировали… Как всегда, у нас анонсы очень хорошие. Показали видео. По-видимому, это была экспериментальная партия. Там показали несколько попаданий дронами-перехватчиками. Но в последний массированный налет со стороны России что-то командование Воздушных сил ни словом, ни полусловом не оговорилось о том, что они применяли дроны-перехватчики. Так что думаю, что именно так», — считает Олег Жданов.

Следующего массированного ракетно-дронового удара по Украине можно ожидать в любое время, говорит Олег Жданов. Россия, вероятно, уже готова к нему.

«Дело в том, что на 300–400 дронов, я думаю, у них запас есть всегда. Или даже может больше — до 500 дронов. Там 700-800 надо поднакопить. А так на 300–400 думаю, что точно есть у них. Когда они примут решение, мы об этом неоднократно говорили, здесь все и политические, и экономические факторы, и даже погодные условия будут влиять. Поскольку если ударят заморозки, сейчас ночью будут заморозки, то вполне вероятно, что они могут применить по объектам энергетической инфраструктуры», — говорит эксперт.