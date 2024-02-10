Россия провоцировала Польшу ракетами: Жданов объяснил, зачем это Путину

Президент России Владимир Путин провоцировал Польшу ракетами во время последнего массированного удара по Украине, чтобы снова легитимизировать себя на мировой арене и вынудить Запад вступить с ним в переговоры.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

“Если НАТО собьет российскую ракету, Путин заявит, что НАТО вступило в войну. Россия сочтет, что они приняли боевое столкновение. Именно поэтому страны-партнеры, особенно члены НАТО, просят нас не применять их вооружение против России на ее территории. Потому что РФ будет считать это прямым боевым столкновением с НАТО, а также, что НАТО официально вступило в войну с РФ", – говорит Олег Жданов.

Тогда, по его словам, война автоматически становится мировой, а это именно то, чего хочет достичь Путин.

"Если мировая война, если НАТО вступает в войну, по мнению России, то переговоры Путина с кем будут организовываться? Уже не с президентом Зеленским. А с Байденом, Макроном, Шольцем, Сунаком. То есть, с первыми лицами стран-членов НАТО. Этого он и хочет добиться. Себя снова легитимизировать на мировой арене и заставить Запад вступить с ним в переговоры. А дальше он уже будет диктовать свои условия", – рассказал военный эксперт.

Напомним, Олег Жданов назвал даты, когда Россия может нанести следующий массированный ракетный удар по Украине.

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