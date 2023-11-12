Россия пытается коренным образом изменить ситуацию на поле боя — полковник ВСУ

Российская армия пытается коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Она будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

“Что касается отдельных участков, то очевидно, что сейчас фактически весь фронт перешел в такое оживленное движение. Крайнее интервью Александра Сырского (Командующий Сухопутными войсками ВСУ — ред.) совершенно четко подтверждает этот тезис. Враг активизировал свою деятельность. Где-то он атакует, где-то контратакует. Но то, что он пытается коренным образом изменить ситуацию на поле боя, — это факт очевидный”, — рассказал Владислав Селезнев.

По его словам, две недели назад мы слышали цифру в 400 тысяч российских военнослужащих, действующих в рамках так называемой "специальной военной операции", а сегодня она увеличилась до 441 тысячи.

“Больше стало артиллерийских систем, бронетехники, в том числе танков, которые враг задействует. И это при том, что украинское войско системно и методически "превращает" ту же вражескую артиллерию и бронетехнику, и потери вражеской армии невероятно велики", — рассказал Владислав Селезнев.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ВЛАДИСЛАВ СЕЛЕЗНЕВ: Война в Украине надолго! Почему не сбылись прогнозы Буданова и Ходжеса?

Напомним, полковник ВСУ дал прогноз, что ждет Украину зимой.

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