Россия пытается помешать обсуждению тем Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН

Однако поддержки своих ультиматумов не находит.

О российской агрессии и возможности деоккупации Крыма и Донбасса будет говорить сегодня президент Украины во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Он уже поднимал эти вопросы во время встречи с президентом 76-й Генассамблеи. Также говорили о нарушение прав человека на оккупированных Россией украинских территориях.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Владимир Зеленский успел провести в Нью-Йорке ряд встреч, в частности, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который уже заявил, что Анкара не признает выборы в Госдуму России, проведенные на территории аннексированного Крыму. Известно, что Россия неоднократно оказывала сопротивление нарушению тем Крыма и Донбасса на международном уровне. На Генассамблее также пыталась это сделать.

О важности сказанных слов на самой политической трибуне мира говорит хотя бы такой факт — Россия трижды пыталась заблокировать в повестке дня обсуждение ситуации на оккупированных ею же украинских территориях. Но потерпела неудачу. Значительные ресурсы — финансовые и политические — Москва тратит на то, чтобы вопрос Донбасса, а особенно украденного ею Крыму, забылось и не обсуждался на международном уровне. Неучастие представителей ООН в недавней «Крымской платформе» в отечественном МИД также назвали политически мотивированным.

«Были представители ЕС на «Крымской платформе», были представители от НАТО, а от представителя от ООН не было. И повторюсь, что «Крымская платформа», ее итоговая декларация базируется на резолюциях ООН», — говорит пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Этот вопрос Владимир Зеленский обсудил с глазу на глаз с руководителями ООН. Сегодня вновь нарушит его, выступая перед Генассамблеей.

Новости мира: на Генассамблее ООН Зеленский будет говорить о шансы деоккупации Крыма и Донбасса

«Противодействие российской агрессии и освобождения наших деокупованих территорий — Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Привлечение ООН дополнительно для решения гуманитарных проблем людей, пострадавших от российской агрессии», — утверждает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также в среду Владимир Зеленский встретится с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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