Россия пытается сорвать международные учения: в зону боевых стрельб вызывающе запустили самолеты

Учения украинцев вместе с союзниками — несмотря на кремлевские провокации — продолжаются. И в небе. И на земле.

Россия изо всех сил намагаетьcя сорвать международные учения , проходящие в эти дни на украинской территории. И просто в зону боевых стрельб россияне вызывающе запустили свои самолеты. Наступательная операция совместного десантирования американцев и украинцев, которую уже назвали исторической, больше всего заставляет агрессора нервничать.

О том, кого же готовятся штурмовать союзники, 26 сентября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

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Российская "сушка" и самолет-разведчик пересекали курс мишеней, по которым стреляли украинские зенитные ракеты. Можно только представить шум, который поднимут, если какая-то из этих ракет — попадет в российский самолет.

Ну а учения украинцев вместе с союзниками "Rapid Trident 2021", которые являются частью крупных стратегических маневров "Совместные усилия", которые начались на этой неделе и уже вошли в историю — несмотря на кремлевские провокации — продолжаются. И в небе. И на земле.

Американские, польские и украинские десантники высаживаются на плацдарм, захватывают его и уничтожают условного противника. Боевиков. И хотя противник условный, все понимают, о каких боевиках идет речь. А этот момент безусловно войдет в историю. Ведь впервые американцы и украинцы отрабатывают десантные операции от начала и до конца вместе.

Десантура прыгает с четырех сотен метров. Украинцы — впервые под американскими куполами. Несмотря на ветер, приземляются точно в зону высадки.

Они испытывают новые парашютные системы в условиях, близких к боевым. Ведь американские парашюты могут взять на вооружение украинской армии.

Гранатомет, парашют, стрелковое оружие, рюкзак. Американский десантник имеет на себе до сорока килограммов веса. После приземления — сразу в бой. Надо взять ближайшую лесополосу, где закрепились боевики.

"Наша задача маневрировать таким образом, чтобы для них это было сюрпризом", — рассказывает он.

Американское присутствие на украинских учениях — один из главных факторов сдерживания России.

"Мы имеем одного врага и имеем общую борьбу. Они (США — Ред.) осознают, что Россия агрессор, Россия враг и для них", — отмечает бригадный генерал ВСУ, соруководитель учений "Rapid Trident 2021" Владислав Клочков.

Американский десантник Алан Вега признается, что хотел бы в настоящий бой бок о бок с украинцами.

"Украинцы воюют очень классно. Ваши бойцы — это просто убийственноя оружие. В хорошем смысле. Благодаря им Украина не сдается перед сильным противником", — говорит он.

Впервые участвует в учениях и уникальный беспилотный разведчик, разработанный частной компанией. Гибрид вертолета и самолета может зайти в глубокий тыл врага.

Также впервые союзники Украины вместе готовятся противодействовать пропагандистской машине российских медиа. Ведь информационная война Кремля в Европе идет полным ходом.

Задача — освободить населенный пункт — городок Верещица, построенный именно для максимально реалистичного воспроизведения уличных боев — от боевиков.

Здесь все, как в настоящем городе. Даже тюрьма и церковь. А у церкви — мирные жители, которые среди ожесточенного боя должны остаться живыми.

Большинство иностранцев, которые отбивают городок вместе с украинцами, видели войну только в кино.

Штурмовые вертолеты наносят удары по периметру города. Но в поселке союзников встречает неприятный сюрприз — у боевиков есть бронетехника.

Это похоже на настоящую войну на Донбассе. БМП боевиков очень удачно маневрирует. Уличные бои, штурм зданий и вот наконец над самым высоким зданием Верещицы поднимается сине-желтый флаг.

Именно так может выглядеть будущая победа. И эти учения — путь именно к ней.

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