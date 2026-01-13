Россия пытается устроить блэкаут в Украине: Жданов предупредил об атаке и назвал цели Путина

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь оставить страну без света и тепла. Из-за массированных атак российской армии тысячи домов уже подверглись отключениям электроэнергии и отопления, в частности на Киевщине и Днепропетровщине.

Способна ли РФ устроить блэкаут в Украине, как часто враг может наносить массированные ракетные удары, какие города находятся под наибольшей угрозой и какие цели российского диктатора Владимира Путина — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Может ли Россия устроить блэкаут в Украине

По словам Олега Жданова, именно блэкаут является ключевой целью российских атак по энергосистеме Украины. Враг стремится оставить украинцев без электроэнергии, и в нынешних условиях такой сценарий, к сожалению, становится вполне вероятным.

«Они к этому и стремятся. В том-то и смысл всех атак — чтобы оставить нас без электроэнергии. К сожалению, в нашем положении это становится вполне вероятным, потому что у нас есть проблемы с противовоздушной обороной, особенно противоракетной», — пояснил эксперт.

Жданов отметил, что с другими средствами ПВО еще способна бороться, однако с противоракетной обороной ситуация гораздо сложнее.

Как РФ истощает украинскую ПВО: схема ударов

Военный эксперт отметил, что Россия действует системно и тщательно планирует каждую атаку. По его словам, удары обычно проходят в несколько волн.

«Они наносят удар с вечера баллистикой. А баллистика — почти гарантированное попадание в те объекты, в которые они целились. Затем в течение ночи истощают нашу ПВО за счет “Шахедов”, а под утро запускают крылатые ракеты», — отметил Жданов.

Из-за того, что дроны-камикадзе атакуют почти всю ночь с небольшими интервалами, спасатели не могут проводить аварийно-спасательные работы.

«Наши спасатели и медики часто попадают под повторные обстрелы и гибнут. Буквально несколько дней назад погибли медики, оказывавшие помощь пострадавшим», — подчеркнул эксперт.

По его словам, всю ночь продолжаются пожары, завалы не разбираются, а люди могут погибать от переохлаждения или полученных травм. Утром же РФ наносит новые удары крылатыми ракетами, понимая, что ПВО уже истощена.

Почему Россия не применяет стратегическую авиацию

Комментируя отсутствие стратегической авиации в ходе последних атак, Олег Жданов предположил, что у России возникли проблемы либо с самими самолетами, либо с ракетами.

«Я думаю, здесь проблемы либо с авиацией, либо с ракетами Х-101. Иначе они уже давно бы их применили», — сказал он.

Как часто РФ может устраивать массированные обстрелы

По мнению эксперта, Россия не способна проводить столь масштабные атаки слишком часто из-за ограниченных запасов ракет. Жданов обратил внимание на то, что оккупанты снова начали использовать ракеты С-300, что может свидетельствовать о дефиците средств поражения.

«Баллистические «Искандеры» они разбавляют ракетами С-300 на малую дальность — до 100-110 км. Это признак того, что запасов становится меньше», — объяснил он.

В то же время у России еще есть определенное количество «Шахедов», баллистических и крылатых ракет, которые она будет пытаться применять постепенно.

Какие города под угрозой ударов РФ

По словам Жданова, ключевой целью российских атак остается Киев.

«Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев „погаснет“ — они считают это своей огромной победой», — отметил эксперт.

На данный момент враг все чаще бьет не по самому Киеву, а по Киевской области, пытаясь вывести из строя высоковольтные линии электропередач, которые заживляют столицу.

Как атаки по подстанциям могут «положить» энергосистему

Олег Жданов объяснил, что энергосистема Украины работает на балансе между выработкой и потреблением электроэнергии.

«Если этот баланс нарушается, автоматика без вмешательства человека начинает веерные отключения. Система работает автоматически, и если выбивается подстанция, она сама отключает часть потребителей», — пояснил он.

Именно этого, по словам эксперта, и добивается Россия — выбивая подстанции в Киевской области, враг создает дефицит электроэнергии, что приводит к разбалансированию всей системы.

«Далее система „ложится“ сама, и ее приходится вручную восстанавливать и балансировать. С военной точки зрения, эти обстрелы спланированы очень тщательно и грамотно», — подчеркнул Жданов.

В заключение эксперт заметил, что Украина в течение последней недели фактически не наносила удары по территории России, что также влияет на ситуацию.

«Дронами мы Россию не сможем побороть. Ракеты, баллистику и крылатые ракеты дронами не остановишь. А пока не будет жесткого ответа по ключевым объектам РФ, мы Россию не остановим», — подытожил Олег Жданов.