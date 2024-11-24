Россия пыталась прорвать оборону в Запорожье: начальник Генштаба рассказал о последствиях

Россия может готовить наступление на Запорожье. Главное управление разведки Министерства обороны Украины докладывало, что в этом направлении происходит накопление сил противника.

Анатолий Баргилевич, начальник Генерального штаба ВСУ в эксклюзивном интервью ТСН Тиждень сообщил, что несколько дней назад противник пытался прорвать оборону Запорожского направления.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своих целей", – отметил Анатолий Баргилевич.

Кроме этого начальник Генштаба прокомментировал сложную ситуацию, которая сложилась вокруг города Курахово, где сейчас идут ожесточенные бои. Баргилевич заявил, что шанс на удержание города еще есть.

"Шанс всегда есть, и мы будем держать его столько, сколько сможем", – подчеркнул он.

Больше информации – в эксклюзивном интервью ТСН Тиждень.

Напомним, что армия РФ также готовится к прорыву на юге Донбасса. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг готовится к проведению штурмовых действий.

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