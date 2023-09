Россия, пытаясь затянуть войну, делает ставку на численное превосходство в живой силе

На днях начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что РФ рассматривает возможность дополнительно призвать 440 тысяч человек в армию. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Следует отметить, что общий мобилизационный резерв РФ составляет 1,7 млн. Однако, согласно российскому законодательству, провести общую мобилизацию можно только указом президента при боевых действиях непосредственно на территории России. Поэтому, чтобы продолжать войну против Украины, власти проводят скрытую мобилизацию. Один из основных источников ее пополнения — заключенные, которых в РФ на сегодняшний день около 600 тыс.

Первый вариант пополнения личного состава – это за счет указа президента о возможности заключения договоров лицами, осужденными непосредственно с Министерством обороны. В день т.н. "мятеж" Путин подписал указ о возможности заключения контрактов с Минобороны лиц, осужденных за определенные преступления. То есть – зэков. Если раньше такой спецконтингент вербовал Пригожин и его НДС, то теперь монополия на это принадлежит исключительно государству. Своим указом Путин фактически дает старт очередной волне скрытой мобилизации. Отследить реальное количество зэков, заключающих контракты с Минобороны, будет невозможно. А учитывая, что в РФ официально около 600 тысяч заключенных, не исключено, что немалый процент этого спецконтингента в скором времени окажется на фронте.

Из осужденных в РФ формируют так называемые ударные батальоны "Шторм-Z". Это тактика, которая была апробирована ПИК "Вагнер" во время вербовки заключенных.

Второй способ – принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.

Количество личного состава первого, второго так называемых армейских корпусов самопровозглашенной "ЛНР" с 35 тыс. В 2022 году в планах мобилизации "ДНР" и "ЛНР", согласно информации из открытых источников, сообщалось о наращивании численности 1-го и 2-го го армейских корпусов квазиреспублик до 100 тысяч, а не на 26 тысяч, как об этом сообщал ГУР МОУ.

Более того, 19 марта 2022 года главарь квазиобразования "ДНР" Пушилин внес изменения в "указ" №30 "О специальных формах". Согласно внесенным изменениям, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, хотя раньше было до 55 лет. Сообщается, что служба будет проходить в специальном формировании т.н. "МВД ДНР".

По информации командующего Объединенными силами Владимира Кравченко, до начала активной фазы российско-украинской войны Генштаб Вооруженных сил РФ сформировал и держит на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей два армейских корпуса – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск). Их общая численность – более 35 тысяч человек. Корпуса оперативно подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Несложно счесть, что число принудительно мобилизованных – причем речь идет о призыве всех мужчин в возрасте от 18 до 65 лет – составляет не менее 50-60 тысяч.

Сейчас на оккупированных территориях Луганской области отдельные города сами местные жители называют "бабьими" — ввиду полного отсутствия мужского населения происходит тотальная мобилизация.

Эти два варианта, позволяющие российскому диктатору Путину и, соответственно, вооруженным силам Российской Федерации, минимизировать потери личного состава за счет неучтенных потерь — заключенных и граждан Украины с временно оккупированных территорий.

Что касается третьего варианта российской мобилизации, то состав оккупационной армии РФ пополняется благодаря фактическим облавам жителей среднеазиатских государств, трудовых мигрантов на территории страны-агрессора.

По расчетам аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанным на основании данных МВД РФ, в 2022 году было зафиксировано 11,8 млн случаев постановки иностранных работников на миграционный учет. В эту статистику входит как продолжение регистрации живущих в России на протяжении нескольких лет, так и первичная постановка на учет.

Примечательно, что в первом квартале 2023 года количество трудовых мигрантов выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно официальной статистике ФСБ, за первые три месяца 2023 года в Россию на заработки приехало 1,3 млн человек.

По всей необъятной территории РФ проходят облавы на жителей среднеазиатских государств, так называемых трудовых мигрантов, которых вылавливают и ставят перед выбором: либо вас депортируют обратно в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, либо вы подписываете соответствующий указ с вооруженными силами Российской Федерации.

По информации непосредственно с места событий, власти Москвы открыли призывной пункт в миграционном центре Сахарово. Примечательно, что в начале 2023 года значительному количеству трудовых мигрантов с российскими паспортами запретили выезд из России из-за нахождения их в мобилизационных списках. Кроме того, трудовых мигрантов российские власти привлекают к восстановлению оккупированных украинских городов и возведению боевых укреплений непосредственно на линии боевого столкновения.

Таким образом, трудовая миграция – это очередной источник так называемой скрытой мобилизации.

Три основных источника, на которые сейчас рассчитывают российские власти, дают возможность продолжать войну против Украины без проведения так называемой частичной мобилизации, о возможности которой заявил глава ГУР МОУ Буданов.

На фоне заявлений представителей официального Кремля о том, что нет необходимости в проведении второй волны частичной мобилизации, Госдума РФ приняла закон об увеличении мобилизационного резерва за счет повышения предельного возраста пребывания в запасе. Новый закон повышает на 5 лет все возрастные рамки для военнослужащих запаса и мобилизационного резерва. Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве – до 65 лет для старших офицеров и до 60 лет для младших офицеров. Примечательно, что для всех остальных категорий предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве был поднят сразу на 10 лет – с 45 до 55 лет.

В разведывательном обзоре Минобороны Британии от 11 сентября сообщается, что накануне президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, постараются избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Британская разведка считает, что первая волна частичной мобилизации и призывов в армию в России значительно усилили дефицит рабочей силы в необоронных отраслях и оказывают негативное влияние на экономику страны-оккупанта.

По расчетам Forbes, новая частичная мобилизация обойдется российскому бюджету в $7,5 млрд и дополнительные $3 млрд ежемесячно на их содержание. Что может оказаться значительным обременением для российского бюджета. Вероятно, именно это пока останавливало Кремль от новой массовой мобилизации.

Относительно самого экономического потенциала РФ, по оценкам западных аналитиков, несмотря на санкционный пакет, он позволяет вести активный характер боевых действий еще полтора года. Как это ни парадоксально, ВВП в России растет за последние полгода. Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства сообщил о том, что доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле 2023 г. выросли на 20% по сравнению с июнем – до 15,3 миллиарда долларов. Как отмечает агентство, ВВП России увеличился на 4,9% во втором квартале этого года, превысив большинство прогнозов. Кроме того, отмечается, что увеличение расходов по обороне стимулирует промышленное производство.

Впрочем, несмотря на стимулирование промышленного производства, российские власти все чаще применяют принципы командно-административной экономики к своему военно-промышленному комплексу, не успевающему обеспечивать потребности фронта в боеприпасах.

Речь идет о том, что к началу войны в Российской Федерации было около 15 млн. снарядов. Первые месяцы войны использовалась тактика огневого вала – в сутки применялось до 70 тыс. снарядов. Соответственно, по данным российской стороны, за первые месяцы войны за первое полугодие было использовано около 8-9 млн снарядов. То количество снарядов, оставшееся на складах в оккупационной армии, размещено не в европейской части Российской Федерации, а в основном в сибирских военных округах, таким образом усложнена логистика поставок снарядов непосредственно из тыловых районов РФ. Но, следует не забывать об условиях хранения снарядов. Есть три категории снарядов. Соответственно, первая, дающая 100%-й результат, она фактически исчерпана. Сейчас оккупанты используют вторую и третью категории. А соответственно это еще запасы со времен советской армии.

В Сети активно распространяется информация, что РФ может производить до 100 тысяч артиллерийских снарядов крупных калибров в месяц. Более того, на днях Reuters, со ссылкой на неназванного западного чиновника, сообщил, что Россия сможет нарастить производство артиллерийских снарядов до 2 млн штук в год, которую она ведет в Украине этого будет недостаточно. Примечательно, что в материале не уточняется, на каких источниках основываются эти оценки.

Дело в том, что еще в сентябре 2022 года Джек Уотлинг из аналитического центра RUSI объяснил, что предварительные оценки российского артиллерийского производства, начиная с июня прошлого года, были значительно завышены. В свою очередь американская и британская разведки утверждают, что российские производственные мощности очень ограничены.

До последнего времени в открытых источниках были цифры, что предприятия российского "Ростеха" за весь 2021 год смогли изготовить только 400 тысяч новых снарядов, то есть цифра суммарного производства в 2 млн. новых снарядов в год выглядит значительно завышенной.

Замечу, что возможности восстановления снарядного производства в России по сравнению с Соединенными Штатами Америки и европейскими партнерами Украины гораздо хуже. Так, по оценкам специалистов, ВПК США по состоянию на сегодняшний день может производить до 24 тысяч единиц. Соединенные Штаты недавно объявили, что в течение следующих двух лет производство снарядов в стране вырастет до 90 тысяч единиц в месяц. В ближайшее время производство снарядов существенно расширит и крупнейший европейский производитель Rheinmetall с его мощностями в полмиллиона единиц в год на заводах Германии и еще 300 тысяч на недавно купленном заводе в Испании.

По оценкам Military Balance, на 2021 год на вооружении армии США было примерно 1200 единиц 155-мм артисистем. В то время на вооружении русской армии – около 1800 единиц 152-мм артсистем. Если теоретически предположить, что производственные мощности российского и американского ВПК по производству боеприпасов тождественны, то темп производства снарядов должен составлять 22,5 тысяч 152-мм снарядов в месяц. Но схожих темпов производства у русского ВПК нет.

Переговоры Москвы с Северной Кореей о возможном снабжении артиллерийских снарядов являются наглядным свидетельством затруднительного положения российского ВПК.

Недавно издание The New York Times со ссылкой на официальные лица в США, Европе и Украине написало, что Россия сумела преодолеть санкции и экспортный контроль, чтобы увеличить производство 200 новых танков ежегодно. Обращаю внимание, что, по данным Bild, РФ производит около 50 новых танков ежемесячно (в основном Т-90 и Т-80). То есть ежегодно РФ выпускает уже не 200, а 600 танков. The Economist решило тоже не отстать и авторитетно заявило, что в 2022 году Россия восстанавливала из своих резервов примерно 45 танков в месяц. А в 2023 году планировала увеличить это количество до 110 танков в месяц. Обращаю внимание, восстанавливала, не производила. Но подобное расхождение в цифрах, озвученных западными изданиями ставит под сомнение их достоверность.

Теоретически, производство танков в России может возрасти до 200 в год. Но этого катастрофически мало на фоне потерь, которые российские войска понесли в Украине. По данным Генштаба ВСУ, за прошлый год армией РФ был потерян 3031 танк. Впрочем, на складах длительного хранения на территории России оставались примерно 15 000 танков. Это старые советские Т-72, Т-62 и Т-55/54. Большинство из них нельзя восстановить. Согласно спутниковым снимкам центральных баз хранения на территории РФ, только 2075 танков из 5678 имеющихся на складах были боеспособными. Следовательно, оккупационная армия может привлечь лишь около трети общего количества своих запасов.

Сейчас массовый ремонт и модернизация Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3, Т-62, Т-54/55 снятых с консервации. Последний танк "с нуля" сошел с конвейера в 2011 году и это был Т-90. Т-72 и Т-80 не сходили с конвейера с 1998 года. Российскому ВПК нужны десятилетия, чтобы вернуться на довоенный уровень.

По состоянию на 2022 год военные расходы уже достигли отметки в 21% всего российского госбюджета. И имеют постоянную тенденцию к росту. Но исторический опыт России свидетельствует о том, что экономика Российской империи в 1917 году потерпела крах и привела к революционным потрясениям именно потому, что военные затраты тогдашней российской империи достигли уровня 25% всего национального бюджета.

Состояние современной российской экономики в перспективе создает риски социальной нестабильности и роста недовольства центральной властью.

