Россия ракетами и КАБами атакует Сумщину: какая там ситуация и что известно о "прилетах"

Оккупанты беспощадно обстреливают Сумщину. В Белополье управляемая авиабомба попала в частный дом — под завалами собственного дома погиб 33-летний мужчина.

Его дочь и еще два человека ранены. В Шосткинском районе двое мужчин пострадали от ударов FPV-дронами. А в Сумах до сих пор ликвидируют последствия субботнего прилета «Искандера».

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

Россия атаковала Сумы ракетой «Искандер». В субботу он ударил по автостоянке рядом с многоэтажкой. Вспыхнул масштабный пожар, чудом обошлось без жертв, два человека получили взрывные травмы, однако госпитализация им не понадобилась. Сейчас коммунальщики забивают фанерой поврежденные окна. По предварительным данным от взрыва выбило стекла в пяти многоэтажках, двух частных домах, поврежден торговый центр, канализационная станция и детсад.

Сумы

За последние сутки Россия нанесла по Сумской области более 250 ударов, и только сегодня уже сбросила более десятка управляемых авиабомб. В Белополье КАБ попал в частный дом: 33-летний хозяин погиб под завалами собственного дома, Раненых трое - в том числе и 11-летняя дочь погибшего. Девушка в больнице в тяжелом состоянии.

Еще один человек ранен в результате разрыва КАБа в Юнаковской общине, которую оккупанты обстреливают больше всего.

Не только приграничье, но и вся область живет под угрозой постоянных вражеских ударов. На выходных воздушная тревога продолжалась 37 часов, с небольшими перерывами. Над городом постоянно кружат российские разведывательные дроны.

Последствия удара по Сумщине

"В Сумах мы постоянно слышим взрывы, и это не только вражеские удары, но также работа нашей противовоздушной обороны, которая в эти дни заметно усилилась и это добавляет оптимизма", — говорит корреспондент ТСН.

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