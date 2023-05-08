Россия ракетами обстреливает Украину: в каких областях раздались взрывы и что об этом известно

Оккупанты в очередной раз обстреливают Украину ракетами.

Российские террористы ночью, 8 мая, снова запускают ракеты по территории нашего государства. Известно, что взрывы прогремели по меньшей мере в трех регионах Украины, где была объявлена воздушная тревога.

ТСН.ua собрал подробности ракетных ударов по Украине.

Взрывы в Харькове и области

В Харьковской области 8 мая в 21.44 объявили воздушную тревогу. Местные власти предупредили жителей региона о вероятности ракетных ударов. Сразу после этого в Харькове и области прогремели взрывы. По предварительным данным, оккупанты нанесли по региону шесть ракетных ударов.

"По предварительной информации, оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". Есть попадание в Харьковском районе", — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы традиционно обстреливали ракетами Харьков с территории Белгородской области. На месте попаданий работают специалисты, ликвидирующие последствия террористической атаки.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что на территории города попаданий не зафиксировали. Оккупанты обстреляли пригород областного центра.

"По предварительной информации ГСЧС все ракеты обошли Харьков. По словам спасателей - сегодняшние вечерние прилеты пришлись на пригород", - написал Терехов.

Взрывы в Днепре

В Днепропетровской области 8 мая воздушная тревога была объявлена в 21:48. Уже через некоторое время местные в социальных сетях сообщили о звуках, похожих на взрывы.

Городской голова Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о том, что в городе слышны взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в регионе работает ПВО.

Мониторинговые телеграммы-каналы пишут, что россияне могли запустить по Днепропетровщине баллистические ракеты. Пока подробностей обстрела нет.

"Пока из соображений безопасности не могу обнародовать никакой информации! Ситуацию контролируем. Все на местах. Работаем. Прошу не обсуждать ничего в соцсетях. Не помогайте врагу лучше сориентироваться. Реагируйте на сигналы тревоги. Ждите официальной информации. Утром - на этом же месте", - сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Днем, 8 мая, россияне, вероятно, ракетами "Искандер" обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших.

Взрывы в Сумской области

Также в социальных сетях пишут, что в Сумской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Мониторинговые телеграмм-каналы информируют, что оккупанты могли нанести по региону авиационные удары.

Местные власти пока не комментируют, что произошло в области.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине.

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