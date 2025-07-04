Россия рассчитала формулу убийств украинцев: эксперты назвали сценарий завтрашней войны в Украине

По расчетам эксперта, Россия обстреливает Украину по определенной формуле / © ТСН

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Комбинированная ракетно-дроновая атака по Киеву на ночь 4 июля стала самой массовой по количеству воздушных целей, которые били по столице — об этом отчитываются и Воздушные силы ВСУ, и военные эксперты.



По состоянию на вторую половину дня по данным киевских властей известно об одном погибшем и более 20 раненых, среди которых ребенок — 10-летняя девочка.



В этот раз Россия снова изменила тактику атак — киевляне, проживающие, например, на правом берегу города, сообщают, что дроны атаковали столицу местами с интервалом в несколько секунд. То есть взрывы были слышны один за другим. После чего, как известно, Россия направила на Киев баллистические ракеты.

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По данным Киевской ГВА, повреждения получили жилые дома, школы, магазины, гаражный кооператив, СТО и другие локации.



Как известно, этот удар Россия нанесла после того, как глава Кремля Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Америки Дональдом Трампом. Но незадолго до этого разговора и атаки 3 июля над Киевом, по данным мониторинговых Telegram-каналов, кружил разведывательный БПЛА, который через Черниговщину вернулся в Россию.



Уже после российской атаки глава украинского МИДа Андрей Сибига так высказался по поводу удара: «Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение Соединенными Штатами и всеми, кто призывал к прекращению войны».



В то же время отдельные военные эксперты отметили, что эта атака стала плевком Путина в Трампа.



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Чего ждать дальше и на какой уровень выходит война после очередного разговора Трампа с Путиным — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение политолог Владимир Фесенко .



«Думаю, что это демонстрация со стороны России того, что «а нам плевать на то, что скажут американцы». Россия руководствуется такой логикой: будет делать то, что считает необходимым», — говорит Фесенко.



По его словам, хорошо то, что Трамп не в восторге от вчерашнего разговора с Путиным.



«Пока рано делать выводы. У Трампа изменчивые настроения. Хорошо, что ему не все понравилось. К слову, президент Зеленский сегодня может сказать Трампу, что эта атака произошла в День независимости США. Путин фактически отказал Трампу в каких-либо конструктивных движениях. Зеленскому следует найти правильную тональность», — считает эксперт.



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Чего ждать дальше



На этот вопрос политолог отвечает так: «Регулярные массированные атаки — новая стратегия и тактика России. То, что произошло ночью — это тенденция, которая длится с мая. Сейчас мы видим это регулярно. Один-два раза в неделю подобные атаки по Украине и по столице. По Киеву атаки были периодическими, а сейчас —регулярными».



Фесенко уверен, что такие действия России — это попытка сломить нас психологически.



«Это мощный психо-физиологический прессинг. Делается это для того чтобы мы согласились на мир любой ценой. На это делается сейчас главный упор. И именно поэтому это большой аргумент, почему нам сейчас нужны системы ПВО. РФ делает упор на воздушной войне. Думаю, что регулярные атаки по Киеву, к сожалению, будут продолжаться. Нам нужно делать соответствующие выводы. Немедленного решения, к сожалению, нет. Но очевидно, что речь будет идти об усилении ПВО в разных формах. Традиционная зенитная техника не дает желаемого эффекта», — говорит политолог.



Фесенко не исключает, что Украина может усилить защиту воздушного пространства благодаря дронам-перехватчикам.



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«Ощущалось, как «Шахеды» ночью летели почти беспрерывно. Традиционные зенитные средства просто не справляются. Надо искать дополнительные средства. Идет борьба меча и щита», — резюмирует он.

Убивают украинцев по своей формуле



В свою очередь, военный обозреватель Денис Попович замечает, что в частности эта атака россиян — это результат накопления ими в первую очередь дронов.



«В среднем в России производят 170 дронов ежесуточно. То есть такое количество, которое было ночью — это результат накопления», — говорит он.



И добавляет, что в среднем РФ накапливает дроны в течение четырех суток для того, чтобы затем совершить массированную атаку с помощью БПЛА.



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«Сегодня было рекордное общее количество воздушных целей», - уточняет Попович и не исключает, что в следующий раз под атакой может оказаться другой украинский город.



«Мы видим некую математическую последовательность. 2-3-4 ночи и совершается удар. Раз в неделю, раз в 10 дней прилетает по Киеву. Такая последовательность, думаю, пока будет присутствовать», — резюмирует Попович.

Ранее сообщалось о том, насколько опасен ядовитый дым над Киевом.

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