Зачем в России придумали "грязную бомбу" и всем звонят по телефону: военные эксперты рассказали

На фоне заявлений высшего руководства России о том, что Украина готовится использовать "грязную" бомбу, от врага следует ждать провокаций в этом вопросе.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Все, что они говорят — этим они испытывают мир и нас. Выясняют, как далеко они могут зайти. Изучают реакцию на эту потенциальную провокацию, которую, якобы, совершат украинцы. Просчитывают, готовы ли они пойти на такой шаг", — говорит Петр. Черник.- Если переводить эти слова с военно-стратегической точки зрения, то можно сказать следующее: они в отчаянии, не могут найти выход, испытывают все инструменты. Вместе с тем отдают себе отчет, что классических военных инструментов у них уже нет".

Резюмируя, Черник говорит, что ставка россиян в этом вопросе сделана на то, можно ли решаться на применение такой бомбы, будет ли от этого коэффициент полезности, примет ли это мир.

"Мы не знаем содержания разговора Шойгу с иностранными министрами обороны, но я могу его аналитически вычислить. Российскому министру Шойгу объяснили о том, чего россияне не сделали бы, у них ничего не получится", — говорит Черник.

К этому эксперт добавляет, что "фабрика фейков" в России работает совершенно: "Почему верят очень большой лжи? Это называется "феномен Геббельса" – чем больше ложь от органов государственного управления, тем больше в нее верят".

На вопрос о том, есть ли у России "грязная" бомба, Черник ответил так: "Такая бомба — это не технологическое изделие. Все, что вредно для окружающей среды и подрывается обычной взрывчаткой — это и есть "грязная" бомба".

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в действиях России видит шантаж. "Мы уже неоднократно видели, что Россия использует элементы террора и шантажа. Сейчас мы наблюдаем, что происходит еще один сценарий шантажа. Они рассчитывают, что мир будет напуган латентной угрозой и будет давить на Украину. Давить для того, чтобы мы шли на переговоры с Россией и произошла пауза в войне. России эта пауза необходима для накопления человеческого и технического ресурса ", – говорит Коваленко.

При этом он обращает внимание на то, что заявление о "грязной" бомбе – не единственное за последнее время. К примеру, недавно россияне заявили о том, что, якобы, ВСУ намерены ударить по дамбе Каховской ГЭС.

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