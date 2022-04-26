Россия расшатывает Приднестровье: что происходит в фейковой республике и чем это чревато для Украины

Широкомасштабное вторжение России в Украину длится уже 62-й день, блицкриг Путина "взять Киев за 72 часа" не просто провалился, он потерпел фиаско. В Кремле быстро сориентировались и заявили, что планов захватывать Украину у Путина и не было, на самом деле они пришли "освободить" Донбасс. Но это, конечно, оказалось ложью, на востоке Украины РФ останавливаться не собирается и уже прибегла к своим традиционным методам — начала устраивать провокации в своих же прифронтовых селах и теперь и в непризнанном Приднестровье.

Там уже второй день раздаются взрывы. И это начало происходить после 22 апреля, когда заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной ПМР. Он заявил, что у российской армии задача "установления полного контроля над Донбассом и югом Украины". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную ПМР, где "отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения".

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в так называемой "Приднестровско-Молдовской республике" и чем это угрожает Украине.

Что произошло в непризнанной республике Приднестровья

25 апреля в Тирасполе раздались взрывы возле так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья. В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением были обнаружены предметы, похожие на использованные гранатометы РПГ-22 и РПГ-27.

Как выяснило Главное управление разведки Минобороны, эти взрывы были спланированной провокацией российских спецслужб. Украинская военная разведка перехватила документ, свидетельствующий о подготовке руководителей ПМР к обстрелу в Тирасполе.

Оказывается, к этому "обстрелу" из гранатометов так называемая "власть ПМР" готовилась еще за три дня до его проведения, позаботившись об обустройстве защищенного и комфортного бункера. 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" непризнанной республики Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении “защищенного пункта управления гражданской обороны города".

26 апреля в так называемой "Приднестровско-Молдовской республике" неизвестные взорвали радиоцентр. Выведены из строя две мощнейшие антенны, которые транслировали российское радио.

Так называемые власти "Приднестровья" также заявили, что "на военный аэродром в Тирасполе беспилотники сбросили НАТОвские мины калибра 60-мм". Более того, они отметили, что "в Приднестровье могут быть совершены провокации в отношении российских миротворцев, обеспечивающих безопасность в регионе".

Пропагандистский телеграмм-канал "Приднестровец" сообщил, что в псевдореспублике на 15 дней установлен "красный" уровень террористической опасности, а так называемые "правоохранительные органы" расследуют последние события как террористические акты. Городские образовательные учреждения до конца учебного года переводят на дистанционный формат, на въезде в города установят блокпосты. Более того, из-за террористической угрозы в Приднестровье отменен парад Победы 9 мая.

У населения непризнанной республики из-за событий и угрозы "освобождения" Россией в регионе началась паника, люди массово пытаются покинуть территорию Приднестровья в сторону Кишинева, где уже образовались огромные автомобильные очереди.

Причины провокаций в Приднестровье

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что это дело рук Кремля и разъясняет причины провокаций РФ в Приднестровье. Среди них:

открыть дополнительный фронт в Одесской области;

оправдание своих действий в Украине;

отведение внимания от Мариуполя и "заметание следов" военных преступлений россиян и геноцида украинского народа.

Чем приднестровские провокации угрожают Украине

По имеющейся в ГУР Минобороны информации, ФСБ РФ намерена продолжить серию провокативных терактов на территории ПМР, чтобы привлечь силовые структуры непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Об этом 20 апреля заявляли в Генштабе ВСУ, говоря, что признаков подготовки приднестровских военных к войне против Украины нет.

Военный эксперт Олег Жданов тогда также говорил, что наступления на Украину с территории непризнанного Приднестровья не будет, потому что у противника не хватит сил и средств. Однако Россия может использовать подразделения Приднестровья, чтобы осуществлять отвлекающие маневры и не давать Украине снять войска с одесского направления.

"Сразу успокою, что у них сил и средств пересечь границу не хватит. Там очень маленький гарнизон. И, кстати, наша артиллерия перекрывает всю ширину, точнее, достает во всю глубину территории этого самопровозглашенного Приднестровья. Поэтому, единственная угроза, самая большая угроза, которую они могут для нас составлять — это отправка на нашу территорию разведывательно-диверсионных групп для диверсионной деятельности. В остальном, без подхода основных сил по суше, эта группировка — не будет делать никаких резких движений", — сказал Жданов.

А уже 22 апреля в Минобороны РФ озвучили планы по непризнанной ПМР и заявили, что российская армия после "установления полного контроля над Донбассом и югом Украины" должна пробить коридор к непризнанной ПМР, где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения". В то же время глава российского МИД Сергей Лавров заговорил о молдованах и казахах как о "братских" народах.

После таких заявлений секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что власти Молдовы и Казахстана должны насторожить подобные слова со стороны россиян. По его словам, об агрессивных намерениях РФ свидетельствует не только такое заявление, но и активность российских оккупантов на юге Украины.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина одной из первых испытала на себе такое "братство" из-за оружия, убийства и насилия. "И оно сейчас может распространиться на Молдову и Казахстан", — подчеркнул секретарь СНБО.

Угрозы Кремля

После провокаций в Приднестровье пропагандистские российские СМИ от имени так называемых чиновников непризнанного образования традиционно обвинили во всем Украину, против которой Кремль начал широкомасштабную войну. Мол, это Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена событиями в непризнанной республике. "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, оттуда поступающие, вызывают обеспокоенность", — заявил он.

Реакция Молдовы

Бюро реинтеграции Молдовы считает, что произошедшие в Тирасполе взрывы — повод для создания напряженности в приднестровском регионе. В свою очередь президент Республики Молдова Майя Санду созывает во вторник, 26 апреля, заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в так называемой "Приднестровско-Молдовской республике". Отмечается, что Высший совет безопасности соберется в 13.00 в здании администрации президента. После заседания в 15.00 Санду проведет брифинг для прессы.

Позже она заявила, что "взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона".

Что говорят эксперты

Ситуация в Приднестровье создает картинку угрозы, чтобы украинцы начали опрокидывать свои войска, отмечает в эфире марафона "Единые новости" военный эксперт Олег Жданов. Он убеждает, что поход из Приднестровья невозможен, потому что там очень незначительный контингент и к тому же большинство не могут выполнять боевые задачи. "Самая армия там "бумажная", только на бумагах", — убеждает эксперт.

Жданов добавляет, что и сама ситуация на Востоке, это попытка растянуть наши войска по линии фронта, потому что за 8 дней того, что есть в понимании полномасштабного наступления, до сих пор не происходит. Он отмечает, что как отвлекающий маневр – это правильно, но враг так долго не выдержит, еще сил на несколько дней, на большее не хватит.

С мнением британских разведчиков о возможном окружении украинских войск он добавляет, что ситуация возможна в теории на одном из направлений, где россияне имеют небольшой успех, но в реалиях такого не наблюдается.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" считает, что у России могут быть три цели в пользу которых играют события в Приднестровье: дестабилизация Молдовы, попытки обвинить Украину в террористических атаках, а также сфабриковать очередное фейковое обоснование для усиления присутствия в Молдове и военных действий на юге Украины.

По его словам, результатом провокаций в Приднестровье может быть паника в регионе. "Уже сейчас оттуда очереди в Молдову, а это дополнительная нагрузка от наплыва беженцев, а значит, дополнительные вызовы социального характера", — заявил в эксклюзивном комментарии ТСН.ua Герасимчук.

Кроме того, существует риск, что это подготовка к провокациям на складах вооружений в Колбасной, которыми может воспользоваться РФ, говорит заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма". Кроме чисто техногенных последствий, которые эти провокации могут повлечь за собой, Россия может ими воспользоваться как основание для попыток усиления контингента. Собственно, даже потребность сухопутного коридора в Приднестровье можно оправдывать этими провокациями, добавляет эксперт.

Напомним, что Приднестровский конфликт – самый давний на территории бывшего Советского Союза – он длится с 1992 года по настоящее время. Война в Молдове – один из первых в серии конфликтов на постсоветском пространстве. Она продолжалась с марта по август 1992 года. Конфликт начался с протестов жителей левого берега против закона о едином государственном языке, принятого парламентом Молдовы еще в 1989 году. Горячая фаза войны приходится на весну и лето 92-го.

Для многих война началась с телевизора. Как в истории с украинским распятым мальчиком – там рассказывали об убитых в обстреле детях на выпускном, хотя ни одного кадра видео не было показано. Но волну ненависти было уже не остановить. В Тирасполе, Бендерах и Рыбнице взялись за оружие. Против вооруженных сил Молдовы на стороне Приднестровья выступают отряды 14-й российской армии. За период конфликта в Молдове погибли около 1200 человек. Война завершилась подписанием мирного соглашения между президентами Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным.

В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. С полмиллиона жителей непризнанной республики по меньшей мере третья часть имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне, и ведут борьбу.

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