Россия расстреляла целую семью в АТБ в Херсоне: 6-летний Егор в реанимации обещает терпеть боль

Врач сообщила, что во время обстрела среди других были тяжело ранены мальчик, его мама и бабушка.

Во время вчерашнего зверского обстрела россиянами Херсона в одном из продуктовых супермаркетов тяжелые ранения получила в том числе и целая семья, которая пришла туда с 6-летним мальчиком.

Фото раненого ребенка, который лежит на руках у женщины, обнародовали президент Украины и херсонские власти, позже фотография облетела соцсети.

Как оказалось, мальчику – 6,5 лет, он получил тяжелые ранения и до сих пор находится в реанимации.

Об этом в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua рассказала директор Херсонской детской областной клинической больницы Инна Холодняк.

"Ребенок поступил к нам в 15.00. Это 6,5 летний Егор, — рассказала нам Инна Викторовна. — Состояние было тяжелым — у ребенка минно-взрывная травма. Речь идет о множественных травмах лица, туловища, верхней и нижней конечностей, проникающем ранении брюшной полости. После осмотра ребенок был прооперирован, был изъят обломок размером 3 на 2 см. и еще несколько меньших. Имеет место травма мочевого пузыря. Ребенок переведен в реанимацию. Состояние пациента приближено к средней тяжести, получает лечение, угрозы жизни нет".

По словам врача, мама ребенка находится в другой больнице, бабушка тоже.

"Папа ребенка приходит ко всем членам семьи. Состояние женщин средней тяжести. Известно о переломе нижних конечностей", — говорит Инна Холодняк.

По ее словам, поражает моральная стойкость тяжелораненого ребенка.

"Мальчик – большой молодец. Он во время осмотра не плакал, отвечал на наши вопросы. Просто борец. Сказал, что ему было больно, но можно терпеть. Когда в больницу поступают дети с минно-взрывными ранениями – такое не прощается, это забыть невозможно... Видеть это очень больно для врачей ", — резюмировала руководитель больницы.

Атака на Херсон: что известно

Напомним, вчера, 3 мая, Россия массированно обстреляла Херсон. По состоянию на утро 4 мая известно о 23 жертвах и 46 пострадавших.

По данным властей Херсонской области, оккупанты выпустили по Херсону 82 снаряда, попавших в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства, территорию железнодорожного переезда.

В связи с трагическими событиями власти Херсонщины объявили 4, 5 и 6 мая днями траура по погибшим.

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