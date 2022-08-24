"Россия растеряна": американский генерал дал прогноз по окончанию войны и возможных изменениях в Кремле

Украина может отбросить российские силы назад на линию 23 февраля уже до конца этого года.

Впрочем, для этого страны-партнеры должны выполнять свои обещания. В частности, сохранить антироссийские санкции, а также предоставить необходимое количество и виды вооружений Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

По его словам, именно и благодаря этим факторам "война может быть завершена быстрее", если партнеры этого не сделают, то "война может длиться дольше". Тогда, убежден Годжес, у агрессора России будет время, чтобы восстановить свои возможности и ослабить решимость тех, кто поддерживает Украину.

"Украина перехватила инициативу и имеет импульс. Россия растеряна, ее логистическая система истощена, общественная поддержка ослаблена, а российские войска не в состоянии начать новое наступление. Если Запад выполнит все, что обещал, и сохранит санкции, я считаю, что Украина сможет отбросить российские силы назад к линии 23 февраля до конца этого года", — подчеркнул американский генерал-лейтенант.

По словам Годжеса, Вашингтон должен четко дать понять, что стратегическим результатом для Америки является победа Украины, поражение России на поле боя и полное восстановление суверенитета над всей ее территорией, в частности, Крыма и Донбасса.

"Сочетание поражений российских войск на поле боя и влияния санкций на внутреннюю жизнь россиян может потенциально повлечь за собой достаточное количество волнений и давления, что Кремль либо отступит, либо сменится руководство (в России — Ред.)", — убежден экс-командующий сухопутными войсками США в Европе.

Напомним, в Кремле придумывают все новые и новые "причины" и "объяснения" полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы опасностях для Российской Федерации. Мол, решение о проведении "специальной операции" Москва приняла из-за "неприемлемых угроз безопасности России", как создало украинское правительство.

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