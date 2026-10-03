Россия «разрушает» украинскую экономику: на что могут резко вырасти цены — предупредил экономист

Россияне наносят удар по украинской экономике / © Донецкая областная прокуратура

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Из-за остановки работы металлургических гигантов, разрушения складских комплексов ритейлеров и уничтожения промышленной инфраструктуры государственный бюджет Украины в последнем квартале текущего года испытывает колоссальное давление.

Об этом в комментарии ТСН.uaсказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Дефицит в военном секторе

По подсчетам эксперта, в четвёртом квартале 2026 года потери государственного бюджета при наихудшем сценарии могут составить 22%, а при наилучшем — около 11%.

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«Согласно действующему Закону о Государственном бюджете Украины, плановая доходная часть (собственные внутренние поступления) составляет 2904,6 млрд грн. Планируемый доход за квартал — 726 млрд грн, а 22% от него — это160 млрд грн чистого дефицита в бюджете. Это колоссальная сумма — почти половина годового бюджета на социальные выплаты всей страны или более половины расходов на образование и науку за год. Поскольку эти средства недополучит именно военный сектор, правительству придется срочно искать, где перекрыть эти 160 миллиардов», — подчеркивает Олег Пендзин.

Сокращение налогов для бизнеса и розничной торговли

Основными причинами недополучения средств стали разрушение бизнеса и существенное снижение товарооборота:

Налог на прибыль: из-за миллионных расходов на ликвидацию последствий вражеских ударов и постоянных закупок топлива для генераторов поступления от налога на прибыль сократятся на 30–35% от годового плана.

НДС: из-за разрушения складских помещений и падения покупательной способности прогноз недополучения НДС до конца года составляет 18–20%.

Повышение НДС с 2027 года: как это отразится на кошельках украинцев

Чтобы профинансировать программу страхования бизнеса от военных рисков, правительство предложило с 2027 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 1%. Ожидается, что это принесет в бюджет дополнительно примерно 1 миллиард гривен.

Однако НДС — это налог, который полностью оплачивает конечный потребитель.

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«Повышение НДС на 1% математически приведет к увеличению конечной цены товара на 0,83%. Но на самом деле цепочка „производитель — логистический склад — дистрибьютор — магазин“ на практике добавит к конечной цене на полках 1,5–2%», — подытожил Олег Пендзин.

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