Россияне пытаются держаться подальше от политики.
Население страны-агрессора России страдает от заученной апатии, что вмешиваться в политику небезопасно. Впрочем, в современной РФ сейчас больше политзаключенных, чем при правлении генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Такое мнение депутат Европарламента Радослав Сикорский высказали в интервью ТСН.ua.
По словам Сикорского, сегодняшняя Россия намного репрессивнее Советского Союза последнего десятилетия.
На вопрос о том, почему в РФ не вспыхнули протесты после объявления мобилизации, он ответил, что российская культура проникнута империализмом.
"Российское население страдает заученной апатией, что вмешиваться в политику опасно. Поэтому большинство людей держится подальше", — подчеркнул депутат Европарламента.
Напомним, на территории РФ с началом объявленной президентом Путиным "астиной мобилизации" протестные настроения значительно выросли. В российских городах прошли акции, завершившиеся задержанием сотен человек.
Бунты возникали и в так называемых учебных центрах для мобилизованных. Военный эксперт Олег Жданов говорит, что среди россиян, в том числе мобилизованных, все же растет недовольство. По его словам, любая причина может привести к протестам в РФ. Впрочем, когда именно они могут появиться на улицах российских городов, неизвестно.
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