"Россия сбрасывает 500-килограммовые бомбы на город": военный рассказал, что происходит в Авдеевке

Российская армия каждый день сбрасывает 500-килограммовые бомбы на Авдеевку. Авиаудары не прекращаются ни днем, ни ночью. Враг не имеет успеха и хочет нанести максимальный ущерб.

Об этом рассказал Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Он говорит, что не был в Авдеевке до полномасштабного вторжения. Впервые военный увидел город в сентябре 2022 года. Тогда, по его словам, он был совсем другим.

“Мы ходили даже без бронежилетов, без касок ходили, перемещались по Авдеевке на автотранспорте с включенными фарами. Ребята, которые были там раньше нас, говорили, что даже на центральной улице свет горел. Шла полномасштабная война уже, а Авдеевка была освещена каждый вечер. Все было хорошо. Теперь это небо и земля. Она уничтожается, просто равняется с землей”, – рассказал Игорь Тимощук.

Игорь Тимощук и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

Позиции его бригады находятся перед городом. То есть, в саму Авдеевку украинские защитники не пустили россиян, говорит военный.

"И мы их не пустим. Здесь много авиаударов. Они продолжаются постоянно, каждое утро до десяти часов и после обеда. А к вечеру или ночью еще десять пролетов тяжелой авиации. Это 500-килограммовые бомбы, которые просто сбрасывают на Авдеевку. Они просто ее уничтожают. Как уничтожили Марьинку или Бахмут. У них нет успехов. Они просто хотят нанести максимальный критический урон”, — рассказал Игорь Тимощук.

Он считает, что гражданские люди, которые остаются в Авдеевке, ждут "русский мир". По его словам, украинские военные пытаются вообще с ними не общаться.

“Даже когда где-нибудь проезжаем, мы стараемся, чтобы поменьше они видели, куда мы едем. Мы не уверены в этих людях. Выехавшие оттуда — это люди, которые, я считаю, хотят украинский мир. И они сделали выбор. Они понимают, что может в любой момент прилететь, и можно лишиться жизни. А те, кто там сидит, мне кажется, ждут врага", – говорит военный.

Сегодня Авдеевка – это сплошные руины, рассказывает Игорь Тимощук.

"Был жилой спальный район, девятиэтажки, 14-этажки. Они просто уничтожены. Люди бросили свои дома и россияне просто уничтожили их", – говорит военный.

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