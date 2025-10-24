Россия сбросила 6 КАБов на Харьков: жуткие подробности атаки

Последствия атаки по Харькову

В Харькове количество пострадавших от утреннего обстрела возросло до 10 человек. По меньшей мере один человек в тяжелом состоянии. Враг атаковал Индустриальный район города 6 КАБами. Возник пожар на автобазе. Один из ударов пришелся на гражданское предприятие.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Харьков снова под прицелом. Около одиннадцати утра по этому району россияне ударили пятью управляемыми авиабомбами. На местах попаданий — изуродованные здания гражданского предприятия, гаражи и машины. Есть и пострадавшие.

В Индустриальном районе Харькова есть немало многоэтажек и гражданских предприятий. Мощные взрывы прогремели здесь около обеда. Люди, которые как раз были на работе, говорят от вражеских попаданий — земля под ногами содрогнулась, а над городом поднялся густой столб дыма.

В результате атаки пострадали по меньшей мере 9 человек. У 4 мужчин в возрасте от 34 до 61 года — осколочные ранения. Еще четыре женщины в возрасте от 40 до 73 лет пережили острую реакцию на стресс, троих пострадавших госпитализировали.

«Один человек находится в критическом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи. Он был госпитализирован именно с этого места, на момент взрыва человек находился здесь и ремонтировал машину. Он получил очень серьезные травмы», — говорит руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций в Харьковской области Богдан Гладких.

На местах попаданий — разрушенные производственные помещения, выгоревшие гаражи и поврежденные машины. Автотранспорт, который здесь находился, обычно перевозил продукты в магазины. Владельцы фур признаются, даже подсчитывать потери боятся, ведь кроме того, что имущество повреждено — придется еще и останавливать работу.

По данным ОВА, в окрестных домах от взрывов выбиты окна. Масштабы последствий выясняют правоохранители, которые работают на местах ударов.

