Россия сбросила бомбы на центр Харькова, под завалами ищут людей: все подробности (видео)

Куда попали оккупанты, готов ли город снова дать им отпор и почему в регион поехал Зеленский – в эксклюзиве TSN.ua.

Россия снова атаковала Харьков корректируемыми авиабомбами! Два КАБа прилетели прямо в центр города – там есть раненые, а под завалами ищут людей. В Харьковской области находится и президент Владимир Зеленский. Куда попали оккупанты, готов ли город снова дать им отпор и почему в регион поехал Зеленский – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.ua.

Около 14:00 в Воздушных силах забили в набат! Враг поднял в небо тактическую авиацию, и была угроза пуска КАБов (корректируемых авиабомб – ред.). Первый удар был не по Харькову, а уже ближе к трем дня россияне снова совершили атаку. Через несколько минут в Сети уже были фото и видео столба дыма над центром города.

Два прилета по центральной части города. Предварительно – КАБы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Харькове есть раненые

На момент записи известно о трех пострадавших! Прилетело по одному из гражданских производств – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли по меньшей мере два удара по гражданскому предприятию Харькова. Предварительно – КАБами.

Есть разрушения и возгорания построек.

На эту минуту – трое пострадавших, в среднем состоянии, все – работники предприятия.

Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди.

Telegram-канал "Харьков 1654" публикует приблизительное направление, откуда прилетели российские авиабомбы. На самом деле, с момента фиксации пуска до попадания проходят считанные минуты, так что предсказать и успеть укрыться от российских бомб очень трудно.

Спасут только Patriot?

Избавиться от угрозы от КАБов Харькову может помочь только современная западная эшелонированная ПВО, в том числе американские Patriot. Этот ЗРК имеет большую дальность, а украинские ПВОшники – опыт "охоты" на российские самолеты в глубине РФ. В мае 2023-го блуждающий Patriot за считанные минуты сбил аж пять российских бортов — самолеты и вертолеты, что потом бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат назвал "брянской резней". Patriot позволили бы отогнать рашистскую авиацию подальше от фронта и границы.

Между тем, Зеленский тоже на Харьковщине. Президент прибыл в прифронтовый регион, чтобы проверить, как там строят укрепления. Эта тема как никогда важна для Харькова и области, ведь Путин может готовить новое наступление на город.

Встретился Зеленский и с военными. Говорил как раз об обороне города, ПВО и российских авиабомбах.

Экстремальное строительство

Ранее немецкое издание Bild опубликовало первые фото оборонных рубежей Харьковщины. По словам журналистов, инженеры и строители там "работают на износ", а первая линия проходит всего в 10 километрах от границы с РФ. Россияне постоянно обстреливают недостроенные позиции КАБами и ФАБами, поэтому работники почти не используют технику. На видео, опубликованном Bild, можно увидеть группу из 4-5 рабочих, обустраивающих укрепление с помощью единственного орудия – лопат.

Рабочие обустраивают укрепление с помощью лопат / Фото: скриншот с видео

"Опасность здесь вездесуща, но мы должны работать. Надо так смотреть на ситуацию: представьте, что вокруг нас постоянные взрывы, взрываются мины, а мы работаем на свое Отечество. У нас нет других вариантов – мы здесь и работаем", – слова одного из украинцев привели в репортаже Bild.

Есть ли угроза Харькову?

Военные же эксперты считают, что Россия может пойти на Харьков, но вряд ли выберет это место для главного удара. Эксперт Bild, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала предположил, что россияне будут наступать с Краматорского направления. К тому же, областной центр и дальше будет страдать от обстрелов ВС РФ и россияне могут попытаться его захватить, как Мариуполь.

"Я предполагаю, что возможное наступление сначала произойдет через Краматорск. Если это так, то путь российским войскам на Харьков будет свободным. Если не будет нового наземного наступления, то целью Путина может быть штурм Харькова, превращение его в новый Мариуполь и принуждение людей бежать из города", – говорит военный эксперт Карло Масала.

Отчасти согласен с этим и украинский военный эксперт Александр Мусиенко. Он ждет наступления врага в Донецкой области.

По мнению эксперта, Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими направлениями. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", — подчеркнул Мусиенко.

Российское же издание "Верстка", со ссылкой на собственные источники, ранее писало, что Путину "не хватает 300 тысяч рыл" и именно они пойдут на Харьков.

Путин хочет Харьков?

В Силах обороны же уверяют, что угроза для Харькова и области пока отсутствует, потому что у врага нет достаточных сил для продвижения. The Economist утверждает, что Путин хочет превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни. Именно для этого рашисты атакуют город КАБами и уничтожают критическую инфраструктуру областного центра.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ СБРОСИЛА БОМБЫ НА ЦЕНТР ХАРЬКОВА: под завалами ищут людей! Все подробности!

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя постоянные удары РФ по Харькову, призвал мир отдать Patriot Украине.

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