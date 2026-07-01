Россия сбросила на областной центр Украины авиабомбы: страшные взрывы, есть погибшие и раненые

Россияне нанесли авиаудары по Запорожью / © ГСЧС Украины

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Два человека погибли, ещё 36 получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район. Россияне нанесли 22 авиаудара. Под вражескими бомбами оказался, в частности, и областной центр. В результате атак более 60 тысяч абонентов остались без электричества. Но сейчас энергетики уже восстановили электроснабжение для всех потребителей. Утром оккупанты снова нанесли удар управляемыми авиабомбами. Разрушен дом, ранена женщина. А накануне всего за полтора часа на Запорожье прилетело 7 КАБ.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой, которая снимала последствия и сама едва не попала под повторный обстрел.

Последствия атаки на Запорожье

Около 16 часов первые авиабомбы достигли Запорожья. Одна из них попала в трамвайные рельсы. Здесь ранены два человека. Около десятка автомобилей повреждены взрывной волной и осколками.

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Пока наша съёмочная группа работала по этому адресу, вражеские самолёты вновь вторглись в зону обстрела. Людей срочно попросили укрыться. Жители и журналисты быстро направились в безопасные места. Шевченковский район вновь стал мишенью для российской авиации — одна из бомб взорвалась непосредственно возле первого места обстрела, остальные упали в 4 километрах от нас.

«Только что россияне вновь атаковали Запорожье, по частному сектору сбросили три управляемые авиабомбы. Как видно, сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, все экстренные службы, целая улица просто задымлена, её не видно. Вражеская ракета попала в один из домов, полностью разрушила его, сейчас там сильный пожар», — говорит Дарья Назарова.

Разрушенные кварталы частного сектора и тушение пожаров

Разрушенный дом продолжает гореть. Этот удар, к сожалению, унес жизнь одного человека. Еще четверо мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Спасатели, волонтеры и медики оперативно эвакуируют пострадавших из опасной зоны.

«На данный момент один человек погиб, ещё трём раненым оказали помощь и передали их бригадам скорой помощи. Их жизни ничего не угрожает. Также здесь была ранена кошечка, у неё оторвало лапку, сейчас ищем дом для животного», — говорит Даниил Пичикин, волонтёр.

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Еще одна авиабомба упала чуть ниже по улице. Управляемая бомба попала прямо в металлическую конструкцию линии электропередачи. От вспышки мгновенно загорелись камыши и поврежденные дома, расположенные напротив. К счастью, в этом конкретном месте люди не пострадали.

Две целые улицы полностью разрушены вражескими бомбами. Еще один калибр попал в местный детский сад. К счастью, на момент удара там никого не было, поэтому люди чудом не пострадали. В настоящее время в городе непрерывно ведутся масштабные работы по ликвидации последствий ежедневного российского террора.

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