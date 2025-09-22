Россия сбросила на один из областных центров Украины 10 ФАБов: жуткие подробности

Последствия обстрела Запорожья / © t.me/ivan_fedorov_zp

Трое погибших и двое раненых в Запорожье. На рассвете почти 40 минут там один за другим раздавались взрывы. На город военные преступники выпустили из самолетов по меньшей мере десять фугасных авиабомб. Под ударом оказался жилой сектор и автостоянка.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Утром в Запорожье взрывы раздавались фактически каждые несколько минут. По городу россияне запустили не менее 10 авиабомб.

По данным полиции это были фугасные авиабомбы, оснащенные модулями планирования и коррекции. То есть могут бить прицельно на расстояние 50-60 километров.

Традиционно военные преступники били по гражданским. В результате атаки повреждены 15 многоэтажек, два жилых дома уничтожены полностью, разбиты еще более 10 дворов. Некоторые дома от вражеских атак страдают не впервые.

«Повреждены новые окна, которые мы получили по программе „Евосстановление“, потолок в ванной, мы не знаем, насколько там все серьезно. Вывернутые двери ударной волной очень сильно повредило, потому что она шла перпендикулярно нашим дверям. Маму пришлось деблокировать ГСЧСникам», — говорит потерпевшая Ксения.

Еще одна бомба попала прямо в дорогу возле набережной магистрали. К счастью, там обошлось без пострадавших. Один КАБ упал и не сдетонировал. Повредило вражеское железо и автостоянку, там одна за другой вспыхнули несколько автомобилей. Спасатели тушили пожары под угрозой повторных взрывов.

Вражеская атака унесла жизни трех запорожцев. Еще двое, юноши 16 и 20 лет, получили ранения. Терроризировали россияне и населенные пункты области. По городам и селам нанесли более 600 ударов. Там люди уцелели. Сейчас жители Запорожья оправляются после страшного утра, на местах попаданий работают коммунальные службы.

