Россия "Шахедами" атаковала центр Одессы: местные рассказали об обстреле многоэтажки и легендарного рынка

Последствия атаки по Одессе / © ГСЧС Украины

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Россияне в ночь на 24 июля в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками: попали в многоэтажку, разрушили Привоз и разбили Приморский бульвар.

Массированный удар происходил в несколько волн — дроны накапливались в море, а затем одновременно били по городу. Всего враг направил на Одессу три десятка ударных беспилотников. На месте разрушенной многоэтажки до сих пор продолжаются поисковые работы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

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О минувшей ночи одесситы снова говорят — самая страшная за все время полномасштабной войны. Враг атаковал исторический центр города. И снова — прицельно ударил по жилой многоэтажке.



В 9-этажном доме на Молдаванке — огромная дыра на три этажа. Сейсмограф, которым пользуются спасатели, показывает: панелька может обвалиться в любой момент. В то же время бойцы ищут под завалами человека. В одной из разрушенных квартир соседи якобы видели жильца. Минута тишины — и на обломки заходит кинолог с собакой.

«Шахед» влетел прямо в дом и уничтожил квартиры с пятого по восьмой этажи. Что не сокрушила взрывная волна — начал уничтожать огонь. Пять человек оказались заблокированными в своих квартирах. Спасатели вовремя помогли им выбраться. Кто-то из жителей успел захватить тревожный рюкзак, а кто-то — и не помнит, как выбежал из квартиры.

Шансов устоять у разбитого подъезда — ни одного. Разрушения критические — говорят специалисты. Жители надеются хотя бы попасть в уцелевшие квартиры за необходимыми вещами.

Еще один огромный пожар от удара вспыхнул на рынке Привоз. Огонь распространялся очень быстро. Несмотря на все усилия спасателей, два павильона уничтожены полностью. Еще множество магазинов и ларьков — повреждены.

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«Все горело, нас туда не пускали. Мы остались без средств к существованию. Я на этом рынке работаю с 94 года. Просто я не знаю, как теперь жить и что делать дальше», — говорит местная жительница.



На Приморском бульваре — воронка. Выбитые окна в памятнике архитектуры — местном отеле, разбитые деревья, побитые фонари. Последствия разрушений в историческом центре города сейчас оценивают специалисты.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРИВОЗ в ОДЕССЕ РАЗРУШЕН! Приморский бульвар РАЗРУШЕН! Последствия НАЖИВО