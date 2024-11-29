Россия "Шахедом" атаковала ветряки, которые производят электричество: подробности

В Украине активно развивается ветровая энергетика. В настоящее время с помощью ветровых электростанций удается балансировать энергосистему.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как выглядят ветроэлектростанции

ТСН побывала на самой большой ветроэлектростанции на западе Украины. Ее возведение совпало с полномасштабным вторжением. В начале 22-го сюда должны были завезти турбины и другое оборудование из Германии. Но производители испугались. Оборудование довезли до границы. А дальше уже украинцы сами везли все на место монтажа. Кроме работ на вершине, еще надо было проложить 15 километров кабеля к электроподстанции.

"15 км линии, вы работаете с людьми, с земельными участками, по которым прокладываете эти сети. По разному где-то помочь по хозяйству, ограждение сделать", - говорит Юрий Федак, заместитель директора по развитию группы компаний Eco Optima.

Ветряные мельницы в Карпатах

Ветряная мельница почти 105 метров высотой. Три метра в глубину. Лопасть 75 метров. Мощность этой мельницы пять с половиной мегаватт.

Ветропарк в Карпатах дает 56 мегаватт электроэнергии. Станция способна полностью обеспечить энергией город со 100 тысячным населением. Общая стоимость проекта 75 миллионов евро. Инвестировали в него поровну чешская и украинская компании. Львиную долю взяли в кредит и гасить его есть чем.

"Сейчас мы продаем на рынке и наши цены зависят от того какая цена рынка в конкретный день, конкретный час", - говорит Юрий Федак.

Ветряк гудит, как "Шахед" на подлете, но никого это не пугает. Ближайший населенный пункт в нескольких километрах. Международный опыт показывает, что ветряки должны стоять минимум в 300 метрах от жилых домов. А еще станции нельзя возводить вблизи водоемов и на пути перелетных птиц. Поэтому перед тем как установить такую станцию, местность тщательно изучают экологи.

Один оборот турбины здешний ветер прокручивает за семь секунд. Но сейчас они просто стоят. Их остановили вынужденно. Ведь энергию ветра используют в утренние и вечерние часы пик. Когда электричества избыток ветротурбины останавливают.

"Это весомая доля в общем энерго балансе. Сейчас это около 1,9гВт ветромощностей. Которые есть. Мы говорим с оккупированными мощностями", - говорит аналитик Украинской ветроэнергетической ассоциации Евгений Конторщиков.

Россияне пробовали атаковать ветряные мельницы

До полномасштабного вторжения ветроэнергетика в Украине активно развивалась. Ветряки были преимущественно на юге: Запорожской, Николаевской и Херсонской областях и в Крыму их немало. Сейчас же большинство в оккупации и они отключены от украинской энергосистемы. Теперь ветровые электростанции возводят в относительно безопасных областях. Разрушить ветряк сложнее. Уже были случаи, когда «Шахед» попадал в лопасть. Тогда из строя выводилась одна турбина. А остальные продолжали производить свет. В следующие три года есть планы по наращиванию ветроэнергетических мощностей на 4 ГВт

"В более длинной перспективе до 2030 года украинские девелоперы могут ввести в эксплуатацию 6-7гВт электроэнергии, что может покрыть большой спрос, учитывая те потери, которые же из-за рос агрессии", - говорит аналитик Украинской ветроэнергетической ассоциации Евгений Конторщиков.

Монтаж ветряных мельниц

Украинские громады интересуются ветроэлектростанциями

Между ветряков ходят представители из разных украинских общин. Это чехи знакомят руководителей украинских городов с возможностями возобновляемой энергетики. В рамках программы стажировки «Партнерство для устойчивого восстановления Украины».

"Учимся и показываем хорошие примеры, которые уже есть. Распространяем информацию о них. И таким образом показываем, что это возможно и возможно зайти и работать здесь сейчас, в этих условиях", - говорит Петр Казда, руководитель фонда партнерства

Представители общин, что в считанных метрах от линии фронта, с интересом рассматривают ветряки. Сейчас от блэкаутов их спасают солнечные электростанции. Но зимой они не всегда помогают.

Николаевская громада делает проект для больницы. Заведение уже имеет солнечную электростанцию, а чтобы свет был постоянно, хотят поставить еще и малые ветряки. Российские атаки на энергетику побуждают креативить и максимально разветвлять источники питания настолько, чтобы у оккупантов не хватило ресурса все разрушить.

Питают энергией целые города: на что еще способны ветряные мельницы в Карпатах

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВОСТИ ЗА ВЕЧЕР 29 НОЯБРЯ — ПЯТНИЦА

Читайте также: