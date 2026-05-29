Россия "Шахедом" атаковала жилой дом в Румынии: что говорят в НАТО и ЕС

Министерство иностранных дел Румынии после беспрецедентного инцидента с российским беспилотником срочно вызвало посла РФ. На очередной акт агрессии Кремля жестко и мгновенно отреагировали лидеры государств Европейского Союза и НАТО.

Поскольку Румыния является полноправным членом Североатлантического альянса, в мире возник главный вопрос: будут ли союзники принимать конкретные оборонительные меры, или снова ограничатся очередными беспокойствами — в материале корреспондента «Радио Свобода» Зоряны Степаненко для ТСН.

Атака по Румынии: какова была реакция Бухареста

Президент Румынии официально обещает Москве «пропорциональный» ответ на воздушную атаку. Он уже дал неотложное задание Министерству иностранных дел немедленно представить комплекс возможных дипломатических мер и мер безопасности. На месте падения обломков беспилотника сейчас активно работают военные эксперты и криминалисты, а в правительстве провели экстренное заседание Совета обороны.

Решительных шагов со стороны Бухареста долго ждать не пришлось. Первые жесткие санкционные меры уже приняты: российское генеральное консульство в городе Констанца полностью закрывают, а самого генконсула РФ официально объявляют персоной нон-грата. В российском МИДе на это уже успели истерично пригрозить, пообещав румынам собственный «ответ».

В то же время глава Румынии Никушор Дан официально запросил у союзников по Альянсу дополнительные современные средства для борьбы с вражескими беспилотниками. Этот вопрос он оперативно обсудил во время телефонного разговора непосредственно с Генеральным секретарем НАТО.

Заявление Генсека НАТО Марка Рютте

Генсекретарь НАТО Марк Рютте после разговора с румынским лидером публично заверил, что Альянс без промедлений продолжит улучшать и масштабировать собственную защиту от всех имеющихся воздушных угроз. Включая ударные беспилотники, которые в последнее время регулярно и нагло беспокоят восточный фланг НАТО. Руководитель Альянса подчеркнул, что захватническая война России должна немедленно закончиться, поэтому союзники будут продолжать непоколебимо помогать Украине.

Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО: «Я заверил президента в абсолютной солидарности НАТО с Румынией и выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента. Я подтвердил, что НАТО готово защищать каждый дюйм союзников. Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Последствия их незаконной агрессивной войны не ограничиваются границей».

Реакция ЕС на удар по Румынии

Ведущие европейские политики единодушно осуждают «новую черту», которую перешла российская военная агрессия. Российские дроны-камикадзе уже не впервые залетают на территорию стран НАТО во время ударов по придунайским портам Украины. Однако на этот раз ситуация кардинально другая — впервые российский боеприпас повредил гражданскую жилую многоэтажку внутри страны Альянса и ранил мирных людей.

Министры и лидеры стран ЕС сейчас делают два однозначных вывода: необходимо существенно усиливать собственную противовоздушную защиту, но вместе с этим — радикально увеличивать экономическое давление на Кремль. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально заявила, что на фоне этого инцидента начинается срочная подготовка уже 21-го пакета европейских санкций против РФ.

Ведь российский диктатор Владимир Путин не остановится сам, если его жестко не остановить общей силой, написал в своих соцсетях главный дипломат Литвы. Глава МИД Латвии Кястутис Будрис убежден, что Россия — где, кстати, до сих пор никак официально не прокомментировали этот инцидент — таким образом продолжает сознательно испытывать на прочность границы и нервы НАТО.

Президент соседней с Румынией Молдовы Майя Санду заявила о жизненной необходимости немедленно остановить российскую угрозу, пока она не разрушила всю Европу. Президент Чехии Петр Павел призвал коллег не ограничиваться лишь коллективным выражением глубокого осуждения действий России, а переходить к действиям. В то же время министр обороны Италии видит во взрыве в Галаце признаки крайне опасной международной эскалации.

Украина предлагает Бухаресту совместную защиту неба

На инцидент оперативно отреагировали и в Киеве. Министр иностранных дел Украины подчеркнул: сейчас критически важно максимально усиливать защиту украинского неба — не только ради безопасности самой Украины, но и ради спокойствия ее непосредственных европейских соседей. Глава украинского МИД официально предложил Бухаресту тесное военное взаимодействие.

Президент Украины Владимир Зеленский также лично обратился к румынскому народу, пожелав скорейшего выздоровления всем раненым в результате взрыва российского БПЛА. Глава государства подчеркнул, что Украина солидарна с соседями и рассчитывает на максимальную жесткость и решительность нового 21-го пакета санкций Евросоюза против агрессора.

