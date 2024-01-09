"Россия сменила приоритеты": Жданов рассказал, почему враг сделал паузу в атаках "шахедами" и когда снова массированно ударит ракетами

В ночь на 9 января российская армия впервые за долгое время не атаковала Украину "шахедами". В то же время, в социальных сетях появилась информация, что на территории страны якобы сбили первый беспилотник с реактивным двигателем, который может развивать скорость до 500 км/ч.

Почему враг делает перерывы в атаках и чего ждать дальше, что это за новый "шахед" и каковы его особенности, и сколько времени нужно России, чтобы подготовить новую массированную атаку по Украине, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Что задумала Россия

В последнее время Россия запускает по Украине гораздо меньше "шахедов", ранее массированные атаки были чуть ли не каждую ночь. По словам Олега Жданова, перерывы между ними могут быть связаны с недостаточным количеством беспилотников. По мнению военного эксперта, это главный критерий, определяющий атаковать украинские города или нет.

“Насколько нам известно, Россия смогла организовать только крупноузловую сборку “шахедов”, а такого мелкого полного самостоятельного производства они не наладили. Скорее всего, на сегодняшний день есть определенное количество поставок, которые может выдать промышленность. Я сомневаюсь, что они при наличии шахедов сделали для нас паузу в плане того, что сегодня или завтра не наносить удары. Скорее всего, дело в количестве”, – говорит Олег Жданов.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что причиной отсутствия дроновой атаки, в частности, является ухудшение погодных условий. Однако Олег Жданов отметил, что температура воздуха на беспилотник не влияет.

"Он летит на высоте до тысячи метров, а там температура ниже, чем на поверхности. Я думаю, что вряд ли это влияет. Был бы дождь, снегопад или туман, возможно. Потому что они сейчас пытаются поставить головку самонаведения на "шахед" и для нее нужна прозрачность воздуха. Для того чтобы видимость была. И они ведь не первый раз в минусовую температуру запускают "шахеды", — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт рассказал, что Россия вряд ли накапливает "шахеды", чтобы нанести массированный удар по Украине. Ведь, по словам Олега Жданова, россияне используют эти беспилотники как расходный материал.

“В артиллерии есть такое понятие как “беспокоящий огонь”. Вот это тоже самое. Чтобы мы не испытывали прекращения, а постоянно было воздействие огневое. По всей вероятности, поэтому они "шахеды" и применяли по нам в течение почти каждой ночи. А здесь сегодня такой перерыв. Это, скорее всего, отсутствие самих "шахедов". Потому что накапливать "шахеды" – вряд ли. Опять же, если накопление, то это отсутствие налицо. Хотя в предыдущую ночь даже восемь "шахедов" все равно запускали”, — говорит Олег Жданов.

Чем опасен новый "шахед"

Олег Жданов напомнил, что несколько месяцев назад Иран представил новый тип "шахеда" с реактивным двигателем. Военный эксперт отметил, что это не российская разработка, россияне только могут использовать его.

"Они установили реактивный двигатель. Но наши специалисты высказывают предположение, что дальность полета этого "шахеда" может быть гораздо меньше, чем у обычного. Потому что реактивный двигатель нуждается как минимум в два, а то и в три раза больше топлива для работы. А почти при тех же габаритах у него немного увеличен топливный бак”, — говорит Олег Жданов.

По его словам, если у обычного "шахеда" дальность применения до тысячи километров, то у реактивного она может составлять 500-700 километров.

“Надо будет смотреть статистику, насколько часто будут использовать этот “шахед”. Скорее всего это может быть экспериментальная партия, потому что их презентовали несколько месяцев назад. И это может свидетельствовать о том, что дефицит "шахедов" может быть в самом Иране. Они идут вперед, хотят скорость повысить за счет дальности для этих "шахедов", – рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что кроме скорости у "шахеда" с реактивным двигателем нет особенностей. По его словам, в России не могут увеличивать вес заряда боевой части, потому что для этого нужно увеличивать топливный бак.

"А пространство и грузоподъемность очень ограничены. Если увеличивать, то нужно увеличивать и саму конструкцию, фюзеляж "шахеда". И это уже будет минисамолет, а не беспилотник. Так что они в пределах той конструкции, которая есть, за счет потери дальности применения, производят изменения. Так что боевая часть у него может быть даже меньше”, – рассказал Олег Жданов.

Сбить "шахед" с реактивным двигателем украинским мобильным группам, по словам военного эксперта, будет тяжело из-за его скорости. Для таких беспилотников нужно будет применять средства огневого поражения, которых у Украины меньше.

“Они будут его сбивать, но трудность в том, что уменьшается время, которое при обнаружении этого “шахеда” он будет находиться в зоне поражения группы. Чем быстрее он улетает, тем быстрее он пролетает ту зону, которую покрывает расчет мобильной группы. Тогда необходимо будет применять средства огневого поражения, которые имеют радиолокационные станции и могут действовать в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Это будет для нас сложнее, потому что таких средств у нас меньше”, – говорит Олег Жданов.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о сбитии дрона с реактивным двигателем. По словам спикера Юрия Игната, они пока не могут подтвердить такие сообщения. Впрочем, в сети появились фотографии якобы сбитого Shahed-238, оснащенного реактивным двигателем. Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телемарафона рассказал, что детали совпадают с изображениями дрона Shahed-238 с реактивным двигателем, сделанным в Иране.

Когда Россия может нанести массированный ракетный удар

Олег Жданов рассказал, что по последним данным украинской разведки в России было накоплено около тысячи ракет разных типов. В течение последних массированных комплексных ударов враг использовал не менее четверти запасов.

"Хотя на месяц, как опять же сообщала наша разведка, они могут производить до 100 ракет разного типа. Где-то 900 ракет у них есть сейчас накоплено. Сколько им нужно времени на подготовку? Если они свозят боекомплект со складов из разных регионов России, то до двух недель. Это 10-14 дней между массированными ракетными ударами, как было в прошлом году”, — рассказал Олег Жданов.

По словам военного эксперта, сегодня враг работает "с колес" и здесь все зависит от возможности завозов. Если Россия накапливает ракеты непосредственно на аэродромах базирования авиации, то два-три дня достаточно, чтобы подготовить следующий массированный удар.

"Что мы с вами почти наблюдали на Новый год – 29 декабря и 2 января. В то же время, могут меняться замыслы командования. Мы же не знаем этого, и здесь, к сожалению, сказать, когда будет — через две недели или две — фактически невозможно", — говорит Олег Жданов.

Судя по тем целям, которые они пытаются поразить сейчас, Россия немного изменила приоритеты, рассказал военный эксперт.

"На сегодняшний день главной целью они ставят не энергетическую систему, а наш военно-промышленный комплекс и производственную базу. Плюс они не забывают, как обычно, раздражать гражданское население для создания общественного мнения по поводу капитуляции Украины перед Россией”, — считает Олег Жданов.

Напомним, Россия модернизирует ракеты Х-22 кассетной боевой частью. Эксперт рассказал, что может являться следующей мишенью для врага.

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