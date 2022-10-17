Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами: куда попали и какие последствия

Россия 17 октября, снова в понедельник, атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под вражеским огнем оказались гражданские здания и объекты инфраструктуры в разных регионах страны и Киеве.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях агрессии РФ.

Атака Киева дронами-камикадзе

Жители столицы 17 октября проснулись от взрывов, прогремевших в центре города после объявления воздушной тревоги. Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил об атаке Шевченковского района вражескими дронами-камикадзе, в результате чего произошел взрыв в жилом доме. Как следствие, по предварительным данным, под завалами столичного дома погибли четыре человека, среди которых молодые супруги, ожидавшие рождения ребенка. По данным ГСЧС, 19 человек удалось спасти.

Как отметил Кличко, всего в сторону Киева утром летело 28 дронов, большинство сбили. Всего в столице раздалось 5 взрывов.

Всего по Украине за утро Воздушные силы уничтожили 37 из 43 дронов, выпущенных Россией. Все беспилотники летели с юга. Такие уточненные данные в эфире телемарафона обнародовал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме дронов после 13 часов дня Россия атаковала ракетами территорию Украины. Однако все ракеты, которые летели на Киев, сбили, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Утренний обстрел энергетической инфраструктуры в Днепропетровской и Сумской областях

В то же время утром 17 октября россияне ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях. Так, в 5:20 утра три российских ракеты прилетели в объект инфраструктуры Роменского района, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он также написал, что в результате вражеского удара по меньшей мере три человека погибли, еще девять — ранены.

Из-за ракетного удара РФ также там возник пожар и разрушения. Пожар удалось локализовать, его ликвидация продолжается. Из-под завалов удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются.

Как следствие в Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов.

Удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области был нанесен в Каменском районе. Там, как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, также вспыхнул пожар и есть серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС. Однако информации о пострадавших пока нет.

Террористы РФ снова атаковали ракетами Винницкую область

После утренней атаки днем Россия ракетами обстреляла Винницкую область, где глава ОВА Сергей Борзов сообщил о попадании по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, без жертв.

Взрывы слышали и во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях

Во Львовской области местные жители также сообщали о звуках взрывов. Однако глава ОВА Максим Козицкий опроверг эту информацию. "Информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые телеграм-каналы, не подтвердилась. На Львовщине все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", — написал он.

О звуках взрывов также сообщали в Тернопольской и Хмельницкой областях. Там, по предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны.

Россияне планировали сегодня превзойти массированный обстрел дронами 10 октября

17 октября Украина была атакована 42 дронами, из них 36 были сбиты. Это фактически говорит о том, что не достигла цели и массированная атака, которая планировалась сегодня. Скорее всего, она должна по своим замыслам превзойти прошлый понедельник ракетными обстрелами, подчеркнул министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, что в результате сегодняшних обстрелов пострадало одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго", в результате чего три человека получили ранения. В каком именно регионе это произошло, в компании не назвали, однако отметили, что это не первый энергетический объект "ДТЭК Энерго", подвергшийся атакам со стороны россиян – 10-11 октября были также атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС .

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