Россия снова может наносить ракетные удары по энергетике: украинцев предупредили об угрозе блекаутов

В украинском правительстве не исключают, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне попытаются повторить тактику по погружению Украины в блекаут.

Об этом сообщил информированный источник TSN.ua в Кабмине, рассказывая о том, какая сейчас ведется работа в направлении противодействия.

"Мы просим партнеров о еще большем усилении ПВО, понимая, что может быть повтор стратегии погружения нас в блекаут в течение предстоящей зимы. Поэтому максимально нужно защитить небо и над стратегическими объектами, и над крупнейшими агломерациями. Есть карта, на которой обозначены определенные о Мы постоянно над этим работаем, работаем над тем, чтобы сбивать иранский дрон не дорогой ракетой, а более простыми средствами, а ракеты тратить на сбивание крылатых ракет", — сообщает источник в правительстве.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре

Российские террористы с октября 2022 года наносили массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

оккупанты хотели, чтобы во время морозов украинцев остались без электричества и тепла. Поэтому во всех областях Украины применялись аварийные и почасовые отключения электричества.

Весной 2023 г. в Украине прекратили выключение электричества, поскольку удалось стабилизировать энергетическую систему.

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