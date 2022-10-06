Россия снова умоляет о переговорах: что на инициативу страны-агрессора ответила Украина

Данилов посоветовал Матвиенко думать о покаянии и о линии защиты на суде в Гааге.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в очередной раз призвала Украину сесть за стол переговоров по войне. Однако украинские политики дали четкий ответ – разговаривать с действующим режимом не собираются.

ТСН.ua собрал реакцию украинских политиков на предложение переговоров со стороны РФ.

Что сказала Матвиенко

Спикер Совета Федерации призвала Верховную Раду Украины сесть за стол переговоров. В то же время, Матвиенко заявила якобы о готовности РФ прекратить военные действия, однако на своих условиях.

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Пол дня мольбы чиновницы в Украине игнорировали. Она не выдержала и прибегла уже традиционно для России к языку ультиматумов. Матвиенко сказала, что мнимых переговорах РФ не планирует обсуждать статус оккупированных территорий Украины.

Ответ Данилова

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что переговоры будут, но только с новыми российскими властями. А Матвиенко он порекомендовал думать "о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге".

"Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уже очень далеко", — подчеркнул Данилов.

Реакция Кондратюк

Вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк заявила, что "от предыдущего пафоса и превосходства "матвеенок" осталась одна ложь!" Депутат также назвала военными преступниками всех, кто в РФ голосовали за попытку аннексии украинских территорий.

"С ними никто никаких переговоров вести не будет! Все они будут отвечать в Международном Трибунале! Украина побеждает и победит!" – подчеркнула Кондратюк.

Что сказал Стефанчук

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заметил такую закономерность: желание России говорить с Украиной растет одновременно с успехами ВСУ на фронте. Он удивился, как россиянам удается нападать, убивать, пытаться аннексировать и одновременно предлагать переговоры.

"Освободим еще больше – может, появится и конкретика, как и когда российские оккупанты готовы убираться прочь с нашей земли. Навсегда!" – написал Стефанчук.

Переговоры Украины и России

30 сентября во время провозглашения попытки аннексии территории Украины российский диктатор Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.

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