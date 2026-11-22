Экстрасенс Роман Завидовский / © ТСН

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Российские атаки по западным областям Украины могут стать еще более интенсивными и агрессивными. Самая большая опасность, по прогнозу экстрасенса, угрожает объектам инфраструктуры. Он также призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги и быть готовыми к блекаутам.

Такой прогноз дал экстрасенс Роман Завидовский на своем TikTok-канале.

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Усилятся ли российские атаки по западным областям Украины

По словам Завидовского, в последнее время российские атаки по западным регионам Украины стали более интенсивными. Он упомянул о воздушных угрозах Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областей.

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Экстрасенс напомнил, что еще около месяца назад делал прогноз относительно регионов, которые могут чаще оказываться под российскими ударами. Тогда он предполагал, что со временем запад Украины может подвергаться более интенсивным атакам, чем центральные и восточные области.

«Настанет момент, когда атаки по западу Украины могут стать более интенсивными, чем даже по центру или по востоку», — заявил Роман Завидовский.

Он также обратил внимание, что в западные области переезжают многие украинцы из Киева, восточных и других регионов страны, надеясь найти там более спокойное место для жизни и восстановления после обстрелов.

Однако, по мнению экстрасенса, абсолютно безопасного места в Украине нет.

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«Нет такого понятия, как безопасность, которая везде может прилететь, даже в Карпатах, даже в Ужгороде может произойти огромный теракт», — сказал он.

Какие объекты могут пострадать от ударов

Завидовский решил посмотреть на картах, какова будет ситуация с российскими атаками по западным регионам до конца года. Для этого он использовал карты Таро и цыганское бревно.

По его словам, среди карт Таро выпали Восьмерка жезлов, Туз пентаклей и Пятерка пентаклей. Экстрасенс связал их с задержками, провокациями, финансовыми потерями и разрушениями.

Особое внимание он обратил на сочетание карт больших денег и бедности, которое, по его трактовке, может свидетельствовать о серьезных потерях.

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«Это говорит о том, что атаки именно по западным регионам также могут быть очень жесткими, очень интенсивными, и больше всего может пострадать именно объекты инфраструктуры, в первую очередь, имейте это в виду», — отметил Завидовский.

На цыганском бревне ему выпали карты сюрприза, влюбленной и дворянина. Экстрасенс отметил, что это расписание выглядит несколько более спокойным, однако общая картина все равно содержит карты финансовых потерь и разорения.

По его прогнозу, атаки по западным областям будут продолжаться и могут быть сильными и агрессивными.

Экстрасенс призвал украинцев готовиться к блекаутам

Отдельно Завидовский обратил внимание на возможные проблемы с электроснабжением. Он призвал украинцев заранее позаботиться о необходимых вещах и держать электронные устройства заряженными.

«Будьте осторожны, не игнорируйте воздушные тревоги ни в коем случае», — подчеркнул экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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