Россия собралась в масштабное наступление на востоке: Жданов рассказал о ситуации на фронте

Массированная атака по Украине вчера, 8 мая, точно не была ознаменованием наступления, которое российская армия хочет начать на востоке.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это не наступление, 100% это не наступление. Потому что на сегодняшний день на линии фронта я вижу, что группировка российских войск просто не готова к началу масштабной наступательной операции. Они пытаются его сформировать, но они не знают, где его формировать. Часов Яр мы стабилизировали, можно даже так сказать. На Авдеевском направлении, как бы нам тяжело ни было, стабилизация началась, сегодня у них даже нет вообще продвижения на Авдеевском направлении”, – говорит Олег Жданов.

По его мнению, враг пока не знает, что делать.

"Тянуть ли 10-20 тысяч резерва, которые у них там внутри страны еще есть, на Слобожанское направление под Харьков и имитировать открытие второго фронта. Или усиливать Авдеевское или Бахмутское направление, чтобы как-нибудь проломить нашу оборону и начать развивать успех в ее глубину. О наступлении я бы сегодня не говорил”, – рассказал военный эксперт.

Напомним, Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ: кто им стал.

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