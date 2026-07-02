Россия сохранила запас ракет и "Шахедов": Жданов предупредил о новой угрозе после кровавого удара по Киеву

Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 2 июля, как и прогнозировали мониторинговые каналы и военные эксперты, Россия нанесла по Украине массированный комбинированный ракетно-дроновый удар. Основной целью врага стала столица. На сегодня в Киеве известно о 20 погибших. Еще 85 человек получили ранения. Эта атака стала одной из самых массированных за все время полномасштабной войны.

Впрочем, по мнению экспертов, Россия, вероятно, не использовала весь накопленный арсенал, который успела подготовить за длительную паузу между масштабными ударами.

Чем была особенна эта атака, почему украинской ПВО было сложнее отражать нападение, какие объекты были главными целями россиян и может ли враг в ближайшее время повторить массированный удар — в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Война в Украине: Россия сменила тактику

По словам Олега Жданова, ключевой особенностью ночной атаки стало массовое применение именно реактивных дронов-камикадзе.

Он объясняет, что украинские мобильные огневые группы, оснащенные стрелковым оружием и пушками, оказались малоэффективны против таких беспилотников.

«Фактически все "Шахеды", которые летели этой ночью, были реактивными. К сожалению, у нас есть проблема со средствами борьбы именно с такими дронами. Когда работало стрелковое оружие, дрон просто пролетал дальше», — говорит Жданов.

Именно поэтому, по его словам, украинские силы вынуждены были активно использовать дорогостоящие ракеты зенитных комплексов для уничтожения реактивных беспилотников.

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Россия пыталась истощить украинскую ПВО

По мнению Олега Жданова, российские войска сознательно применили тактику истощения украинской противовоздушной обороны. Сначала оккупанты нанесли групповой удар баллистическими ракетами по Киеву, после чего почти два часа запускали ракеты небольшими группами с интервалами примерно 10–15 минут.

«Они фактически растянули ракетный удар по времени, чтобы максимально истощить наши зенитно-ракетные комплексы», — пояснил эксперт.

После этого на столицу полетели крылатые ракеты. По словам Жданова, первая и вторая волны ракет смогли зайти в Киев.

В то же время, он отметил, что украинская авиация успешно перехватила первую группу ракет «Калибр», которые запускались с акватории Черного моря.

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«Благодаря нашим летчикам первая группа "Калибров" фактически перестала существовать еще над югом Украины. Но вторая группа, к сожалению, добралась до Киева практически без помех», — сказал он.

Ракетный удар по Украине 2 июля: почему так много жертв

Олег Жданов обращает внимание, что на этот раз количество ударов по жилым кварталам было чрезвычайно большим. По его словам, главными целями россиян традиционно оставались объекты критической инфраструктуры.

«Фактически были атакованы все ТЭЦ Киева. Также они пытались бить по Бортницкой станции аэрации и другим объектам, которые считают ключевыми. Но на этот раз было очень много попаданий именно в жилые дома. Именно поэтому такое большое количество погибших и раненых», — говорит военный эксперт.

Может ли Россия повторить массированный удар

Олег Жданов считает, что технически Россия уже сейчас способна повторить аналогичную атаку. По его оценке, если оккупанты запустили около 500 беспилотников, то примерно столько же они еще могут иметь в резерве.

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«Если было использовано около 500 "Шахедов", то, думаю, минимум столько же у них еще есть в запасе», — говорит он.

Относительно ракет Олег Жданов также не видит признаков полного истощения российских запасов.

«Из того, что сообщалось о готовности стратегической авиации, они задействовали чуть больше половины бомбардировщиков. Поэтому техническая возможность повторить удар у них есть. Сделают ли они это — может сказать только наша разведка», — говорит Олег Жданов.

Новая тактика запуска дронов

Военный эксперт также обратил внимание на еще одну особенность ночной атаки. По его словам, на этот раз россияне отказались от массовых одновременных запусков больших групп «Шахедов». Вместо этого дроны запускались небольшими партиями практически всю ночь.

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«Они не летели большими группами по 20-30 единиц, как было раньше. Дроны шли один за другим, чередой», — объясняет Олег Жданов.

По его мнению, это может свидетельствовать об использовании новой системы управления с использованием модемов связи, что позволяет операторам поддерживать контроль над беспилотниками.

Кроме того, такая схема дала возможность дронам обходить Киев с разных направлений и почти одновременно заходить на цели, усложняя работу украинской ПВО.

Россия могла переориентировать производство на реактивные дроны

Олег Жданов не исключает, что российский Генштаб мог временно сделать ставку именно на производство реактивных «Шахедов».

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«Они прекрасно понимают, что сейчас у нас прореха в борьбе именно с реактивными беспилотниками. Поэтому вполне могли перебросить основные производственные мощности именно на них», — считает эксперт.

Впрочем, он не исключает, что во время последующих атак Россия может снова массово применять и обычные «Шахеды», которые также продолжают производиться и накапливаться.

Украине нужны новые средства борьбы

Олег Жданов добавляет, что Украина должна как можно быстрее усилить защиту от реактивных дронов вместе с международными партнерами.

«Для меня стало неожиданностью, что Россия смогла накопить такое количество реактивных "Шахедов". По крайней мере, в нашем регионе я не слышал ни одного обычного беспилотника — все были реактивными, их легко отличить по звуку двигателя», — говорит эксперт.

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По его мнению, Украине необходимо срочно получать от партнеров переносные зенитно-ракетные комплексы для мобильных огневых групп, обучать операторов работе с ними, а также усиливать систему ПВО комплексами ближнего радиуса действия.

«Фактически сейчас нужно строить защиту именно от дронов-ракет», — говорит Олег Жданов.

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