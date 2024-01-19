Россия сосредоточила кучу ракет в Черном море: Жданов рассказал, когда ждать массированного удара

Россия активизировалась в Черном море — ракетоносителей стало вдвое больше. Такого присутствия, по данным оперативного командования "Південь", не наблюдали больше месяца. Враг может применить "Калибры" в любой момент.

Сколько ракет накопил враг и держит наготове, когда может нанести массированный удар по Украине и с чем может быть связана большая пауза между атаками, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Сколько ракет Россия держит наготове в море

Представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 18 января сообщила, что российских ракетоносителей в Черном море стало вдвое больше.

"Более месяца мы не наблюдали такого присутствия. Два ракетоносителя надводные — это фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. Учитывая более умеренную морскую погоду, враг может применить и такой вид вооружения", — рассказала Наталья Гуменюк.

Враг может держать наготове до 12 ракет типа "Калибр", считает Олег Жданов.

“Малый ракетный корабль имеет четыре пусковых установки, а эсминцы могут иметь восемь пусковых установок ракет “Калибр”, — рассказал военный эксперт.

По его словам, это говорит о том, что Россия, скорее всего, перевезла основную ракетную базу из Севастополя в Новороссийск.

“Так как там есть особенности в плане хранения этих ракет и их обслуживания, способы их загрузки на борт кораблей. Поэтому мы наблюдали такую паузу в плане того, что они так долго не выводили их на боевое дежурство, не применяли "Калибры", — объяснил Олег Жданов.

Когда Россия может нанести массированный удар по Украине

Олег Жданов рассказывает, что спрогнозировать, когда Россия нанесет следующий массированный ракетный удар по Украине, к сожалению, невозможно.

"Логика действий российских войск очень неожиданная для нас. Очень тяжело угадать, когда будет очередной удар. Надо учитывать ту разведывательную информацию, которую мы получаем, что они готовы. Носители вышли в Черное море, и это может говорить о том, что они готовы к нанесению ударов. Он может произойти в любой момент", — говорит военный эксперт.

Почему РФ выдерживает долгую паузу между атаками

По словам Олега Жданова, большая пауза между российскими атаками с применением стратегической авиации может быть связана с двумя факторами. Первый — это недостаток ракет и накопления. Второй — техническое состояние пусковых установок и самих ракет.

"Каждая пусковая установка имеет определенный ресурс, после которого нужно как минимум проводить регламентный ремонт, а как максимум — капитальный. То же самое с авиацией. Там идет двойной расход ресурсов. Если подвесы еще более или менее могут держать ракету, то самолеты нарабатывают моторесурс и нуждаются в техническом обслуживании и текущей замене некоторых частей и комплектующих”, — рассказал военный эксперт.

Он напомнил, что во время последней массированной российской атаки по Украине с применением стратегической авиации Россия потеряла по меньшей мере две ракеты.

“В Воронежской области Х-101 упала и взорвалась. А в Волгоградской просто упала в поле. Это может говорить, в том числе, о техническом состоянии самих ракет. Так что здесь, скорей всего, две проблемы. Это две составляющие, которые могут влиять на то, почему они стали редко применять массированные ракетные удары", — говорит Олег Жданов.

Сколько ракет накопила Россия

Россия могла накопить около тысячи ракет, считает Олег Жданов.

“Если до Нового года наша разведка давала, что у них тысяча ракет разных типов. Минус около 200, которые они отстреляли. И плюс прошло два месяца — декабрь и январь. Потому они где-то при своих интересах остались. Что отстреляли, то фактически пополнили. Они, по уточненным данным, 200-250 ракет в месяц могут производить”, — рассказал военный эксперт.

Единичные удары по Днепру и Кривому Рогу

Россия в последние дни регулярно запускает по одной ракете Х-59 в направлении Днепра и Кривого Рога, которые успешно сбивают Воздушные силы. По словам Олега Жданова, это морально-психологическое давление России на украинцев.

“А если не собьют? Здесь нужно в комплексе смотреть на эту проблему. Они хотят нас принудить к капитуляции любым способом. Есть ракета — надо выпустить ее по врагу. Появились две ракеты — нужно все равно ударить. Попадет или не попадет — это второстепенный вопрос. А вдруг мы не собьем эту ракету. А если мы ее собьем, а обломки повредят какую-нибудь инфраструктуру или убьют людей?", — говорит Олег Жданов.

По его словам, россияне рассчитывают на то, что в конце концов в украинском обществе сложится мнение о мире любой ценой.

”Это главная цель, потому и не прекращаются ни обстрелы, ни боевые действия. Смотрите, как они атакуют: просто идут в атаку. А вдруг проломят оборону. Не проломят, убьют атакующих — не беда, берем следующих и идем снова. Один военачальник российский сказал, что чем больше потери, тем сакральнее победа. Понимаете, как они думают? О том, что говорил Валерий Залужный, он рассчитывал, что там есть хоть доля гуманизма и любви к человеку. Нет. Не удалось этим взять рубеж, значит, посылайте следующих и так будет пока они его не возьмут”, — рассказал военный эксперт.

Чем опасна ракета "Калибр"

Ракеты "Калибр", которые Россия сейчас держит в Черном море, летят со скоростью в среднем 850 километров в час, говорит Олег Жданов.

”Как пассажирский самолет. Мы примерно знаем, где расположены российские корабли во время пуска — в северо-восточной части, плюс-минус сто километров ближе или дальше от побережья. Можно приблизительно вычислить, если от Крыма до Киева расстояние 700 километров, чуть меньше часа летят эти ракеты", — говорит Олег Жданов.

По его словам, это высокоточное оружие, отклонение ракеты может составлять не более 10-20 метров от расчетной точки.

”У “Калибра” 300 с лишним килограммов тротила. Это очень большая разрушительная сила. Воронки глубиной шесть-восемь метров и в диаметре 10-15 метров, или разрушение здания с первого по девятый этаж — таковы последствия атаки "Калибрамы", — рассказал военный эксперт.

Напомним, РФ вывела в Черное море четыре корабля. Среди них есть два носителя крылатых ракет "Калибр".

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