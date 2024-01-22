Россия сосредоточила около Бахмута 80 тысяч оккупантов: что происходит в Часовом Яру и что говорят воины ВСУ

Враг не оставляет попыток прорвать линию обороны на Бахмутском направлении. ВСУ отразили 7 атак противника, армия РФ взимает свои силы для будущих атак. Эксперты заявляют о 80 тысячной группировке в этом направлении.

О стратегическом городе Часов Яр, который ежедневно российские войска превращают в руину и ситуацию на подступах к Клещевке, говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Ситуация во Часовом Яру

ТСН побывала в городе Часов Яр, который в 10 километрах от Бахмута. Когда-то здесь проживало 14 тысяч человек. Сейчас не осталось ни одного уцелевшего дома. Город все время под вражеским огнем. Здесь уже давно нет отопления, водоснабжения и света. Чтобы выжить местные, ставят буржуйки прямо в квартирах.

Времен Яр

Центр жизни здесь — "пункт незламности", где есть возможность согреться, подзарядить телефоны, есть интернет и телевизор. Сергей здесь работает. Говорит, в городе до сих пор остается около 800 жителей. В основном это люди пожилого возраста.

Российские войска взимают силы на Бахмутском направлении для будущих атак. В настоящее время группировка противника насчитывает до 80 тысяч личного состава. Часовой Яр для них – одно из ключевых направлений, которое открывает дорогу на Краматорск и Славянск.

Времен Яр

Ситуация в Клищиевке

ТСН также приехала на подступы к Клищиевке. До села буквально несколько километров. Канонада вокруг не умолкает, из-за капризной погоды здесь замерзает даже миномет.

Подступы к Клищиевке

На позиции артиллеристы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" работают с французского миномета, калибра 120 миллиметров. Их работа – прикрывать нашу пехоту и уничтожать вражескую. Работают также и по технике противника. В этом им помогает аэроразведка, корректирующая цели.

Французский миномет по сравнению с советским – более точный, более мобильный, работает с разными видами снарядов, говорит взводный Алексей.

Российские войска не оставляют попыток восстановить занятые ВСУ позиции в Клещиевке. Но на этом фланге, говорит Алексей, им удается удержать нашествие врага.

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Напомним, полковнику ВСУ грозит тюрьма за хищение государственных средств.

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