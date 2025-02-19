Россия создает новые "Шахеды" с почти ракетными возможностями: эксперт предупредил об угрозах и целях

Россия создает новый " Шахед ", скорость которого постепенно приближается к возможностям ракеты.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, Россия налаживает производство реактивного аналога Shahed-238 – герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2500 км.

Кроме того, во время воздушной атаки в ночь на 19 февраля киевляне, проживающие на левом берегу столицы, рассказали ТСН.ua, что БПЛА, круживший над жилым массивом, сделал четыре круга, летал выше, чем другие дроны и был сбит позже.

Как Россия может изменить атаки с помощью реактивных "Шахедов", способны ли их сбивать наши ПВО и когда ожидать усиления атак — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Думаю, здесь вопрос способности России изготавливать в товарном количестве эти дроны. Сейчас видим, что в течение суток враг применяет 150,170 и даже больше дронов. Конечно, среди них — не все "Шахеды". Есть "Пародии", "Герберы" — дроны-имитаторы. Тем не менее их количество растет. Нужно ли нам беспокоиться из-за того, что на нас такое давление из России с использованием реактивных дронов — да", — говорит Селезнев.

Эксперт предполагает, что мобильные огневые группы, успешно сбивающие обычные "Шахеды", вряд ли смогут сбивать реактивные БПЛА.

"Если будет сбитие, то это будет скорее военная удача, чем системность. Но есть другой вариант. Например, британские разработки. Их можно приспособить для сбития реактивных дронов. Такие ракеты у нас есть, это очень популярная ракета, поэтому их вполне можно поискать в мире и применять", — говорит Владислав Селезнев.

Долго кружат над Киевом

О БПЛА, которые по мнению киевлян долго кружат над городом, Селезнев отвечает так: "Это не новая тактика россиян. Дроны-камикадзе используются для реализации нескольких задач. Первая: ударная, для разрушения. Вторая: провести разведку на предмет наличия систем ПВО и противоракетной обороны. По всей вероятности, такой дрон искал места расположения ПВО".

Относительно того, что дрон летал слишком высоко, Селезнев говорит следующее: "Для мобильных огневых групп есть определенные пределы эффективного использования крупнокалиберных пулеметов. Для некоторых комплексов, которые используют именно ракеты, есть нижняя граница, которая не позволяет эффективно использовать те же ракеты. Враг ищет разные варианты использования дронов, чтобы обезопасить их. Соответственно и мы работаем над тем, чтобы максимально качественно обезопасить все объекты, которые являются для нас важными. Следует понимать, что количество мобильных огневых групп у нас не бесконечно, слабые места в нашей системе ПВО есть".

Больше атак во время переговоров

Селезнев предполагает, что тактика ударов накануне или во время важных событий уже постоянна.

"Единственный аргумент, который признает Путин — это аргумент силы. Соответственно, в том числе в рамках переговорного трека Путин будет использовать этот аргумент, как наиболее действенный. Поэтому обычно накануне важных международных мероприятий и переговорных треков использование ракетного вооружения и дронов может активизироваться. Вспомним конференцию в Мюнхене — тогда было совершено 261 боевое столкновение на фоне того, что до этого и после их количество было значительно меньше. В 2-2,5 раза", — резюмирует аналитик.

Ранее сообщалось о том, как спасают Киев и мир от радиации после взрыва "Шахеда" на ЧАЭС.

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