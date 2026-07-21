Россия стирает Киев с лица земли: Жданов предупредил, на что способен Путин и чего ждать в ближайшее время

Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия пытается сделать Киев невозможным для жизни. Враг продолжает непрерывно наносить удары по столице. Так, на выходных Киев пережил наибольшую ракетную атаку баллистику с начала полномасштабной войны. Мониторинговые каналы насчитали около 40 летевших на столицу баллистических ракет.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, чего пытается добиться враг, чем была особенна последняя атака, чего ждать от РФ дальше и насколько эффективно украинские дроны отвечают России на удары по Украине.

Россия продолжит террор

По словам Олега Жданова, нет сомнений, что Россия и дальше будет обстреливать Украину.

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Я вам говорил, что если останется одна ракета, они все равно выпустят по нам. Это будет Киев или другой город Украины, это не важно», — отметил военный эксперт.

Он пояснил, что главная цель таких ударов — террор населения, чтобы заставить Украину согласиться на капитуляцию на условиях России.

«Они хотят террора, чтобы мы согласились на условия капитуляции, именно на их условия капитуляции. И в России все больше и больше начинают понимать, что они не вытянут войну против нас. Поэтому нужно заставлять нас сесть за стол переговоров на их условиях», — говорит Олег Жданов.

Война в Украине: почему Россия бьет по одним и тем же местам

Олег Жданов обратил внимание, что российские войска часто наносят удары по тем же районам Киева.

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«У нас нет возможности быстро восстановить. А с каждым последующим ударом разрушения становятся все больше», — объяснил он, комментируя ситуацию с районом вокруг метро «Лукьяновская».

По его словам, Россия использует разрушенные кварталы для пропаганды, демонстрируя кадры разрушений и пытаясь показать, что может «вообще камня на камне не оставить».

Ракетный удар по Киеву: чем особенно последняя атака

Военный эксперт говорит, что во время последней атаки Россия использовала все, что могла.

«Я так понимаю, что было, то и летело», — говорит Олег Жданов.

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Он обратил внимание, что не было крылатых ракет, поскольку аэродром Энгельс накануне был атакован украинскими дронами и там был выведен из строя один самолет Ту-95. Кроме того, по словам Олега Жданова, Россия недавно применила ракеты Х-22, разработанные еще в 1969 году.

«Они очень редко используют, потому что эта ракета имеет ракетный двигатель, работающий на жидком топливе, многокомпонентном ракетном. А оно высокотоксично. И огромная проблема с ее заправкой», — объяснил эксперт.

Проблемы России с ракетами: что известно

Олег Жданов считает, что у России могут быть серьезные проблемы с авиационным парком и производством ракет.

«Обратите внимание: уже месяц нет „Кинжалов“. Миг-31 не участвует», — подчеркнул он.

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Также, по его словам, при последних атаках не использовались крылатые ракеты «Искандер-К», что может свидетельствовать о трудностях с их производством.

«Я думаю, что крылатая ракета стоит гораздо дороже баллистической. И она более сложная. Так что есть проблемы, пожалуй, с ее производством», — говорит Олег Жданов.

Он добавил, что Россия дополняет удары баллистическими ракетами С-400, которые обладают низкой точностью, но создают массовость атак.

Удары вглубь России и успехи украинских дронов

Олег Жданов положительно оценивает увеличение количества украинских дроновых атак на территории России. Напомним, логистический центр Wildberries в подмосковной электростали в РФ продолжает палаты после удара в ночь на 18 июля.

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«У нас уже 300–400 — это фактически, можно сказать, стандартная цифра дронов, вылетающих в сторону Российской Федерации», — говорит он.

По словам эксперта, украинские силы все чаще попадают в инфраструктурные и логистические объекты, что истощает российскую систему ПВО.

Олег Жданов считает, что атаки на российскую инфраструктуру уже привели к серьезным проблемам с топливом.

«На сегодняшний день минимум на 25% снижено производство топлива. Мы создали не коллапс, а кризис — топливный кризис в Российской Федерации», — заявил он.

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Военный эксперт добавил, что у России нет ни одного региона, где бы не было проблем с доставкой и продажей горючего.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время, я думаю, что месяц-полтора это будет отражаться и на боевой активности на линии фронта», — говорит Олег Жданов.

Он также указал на проблемы с российскими неприкосновенными запасами горючего.

«В России всего-навсего неприкосновенный запас 5% от годовой потребности. И Министерство обороны его уже давно залило в баки своих танков и использовало», — говорит эксперт.

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Олег Жданов считает, что Украина находится на верном пути в войне на истощение России, и главное сейчас — не останавливаться.

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