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Россия стирает Киев с лица земли: Жданов предупредил, на что способен Путин и чего ждать в ближайшее время
Чего пытается добиться враг, чем была особенна последняя атака, чего ждать от РФ дальше и насколько эффективно украинские дроны отвечают России на удары по Украине.
Российская армия пытается сделать Киев невозможным для жизни. Враг продолжает непрерывно наносить удары по столице. Так, на выходных Киев пережил наибольшую ракетную атаку баллистику с начала полномасштабной войны. Мониторинговые каналы насчитали около 40 летевших на столицу баллистических ракет.
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, чего пытается добиться враг, чем была особенна последняя атака, чего ждать от РФ дальше и насколько эффективно украинские дроны отвечают России на удары по Украине.
Россия продолжит террор
По словам Олега Жданова, нет сомнений, что Россия и дальше будет обстреливать Украину.
Я вам говорил, что если останется одна ракета, они все равно выпустят по нам. Это будет Киев или другой город Украины, это не важно», — отметил военный эксперт.
Он пояснил, что главная цель таких ударов — террор населения, чтобы заставить Украину согласиться на капитуляцию на условиях России.
«Они хотят террора, чтобы мы согласились на условия капитуляции, именно на их условия капитуляции. И в России все больше и больше начинают понимать, что они не вытянут войну против нас. Поэтому нужно заставлять нас сесть за стол переговоров на их условиях», — говорит Олег Жданов.
Война в Украине: почему Россия бьет по одним и тем же местам
Олег Жданов обратил внимание, что российские войска часто наносят удары по тем же районам Киева.
«У нас нет возможности быстро восстановить. А с каждым последующим ударом разрушения становятся все больше», — объяснил он, комментируя ситуацию с районом вокруг метро «Лукьяновская».
По его словам, Россия использует разрушенные кварталы для пропаганды, демонстрируя кадры разрушений и пытаясь показать, что может «вообще камня на камне не оставить».
Ракетный удар по Киеву: чем особенно последняя атака
Военный эксперт говорит, что во время последней атаки Россия использовала все, что могла.
«Я так понимаю, что было, то и летело», — говорит Олег Жданов.
Он обратил внимание, что не было крылатых ракет, поскольку аэродром Энгельс накануне был атакован украинскими дронами и там был выведен из строя один самолет Ту-95. Кроме того, по словам Олега Жданова, Россия недавно применила ракеты Х-22, разработанные еще в 1969 году.
«Они очень редко используют, потому что эта ракета имеет ракетный двигатель, работающий на жидком топливе, многокомпонентном ракетном. А оно высокотоксично. И огромная проблема с ее заправкой», — объяснил эксперт.
Проблемы России с ракетами: что известно
Олег Жданов считает, что у России могут быть серьезные проблемы с авиационным парком и производством ракет.
«Обратите внимание: уже месяц нет „Кинжалов“. Миг-31 не участвует», — подчеркнул он.
Также, по его словам, при последних атаках не использовались крылатые ракеты «Искандер-К», что может свидетельствовать о трудностях с их производством.
«Я думаю, что крылатая ракета стоит гораздо дороже баллистической. И она более сложная. Так что есть проблемы, пожалуй, с ее производством», — говорит Олег Жданов.
Он добавил, что Россия дополняет удары баллистическими ракетами С-400, которые обладают низкой точностью, но создают массовость атак.
Удары вглубь России и успехи украинских дронов
Олег Жданов положительно оценивает увеличение количества украинских дроновых атак на территории России. Напомним, логистический центр Wildberries в подмосковной электростали в РФ продолжает палаты после удара в ночь на 18 июля.
«У нас уже 300–400 — это фактически, можно сказать, стандартная цифра дронов, вылетающих в сторону Российской Федерации», — говорит он.
По словам эксперта, украинские силы все чаще попадают в инфраструктурные и логистические объекты, что истощает российскую систему ПВО.
Олег Жданов считает, что атаки на российскую инфраструктуру уже привели к серьезным проблемам с топливом.
«На сегодняшний день минимум на 25% снижено производство топлива. Мы создали не коллапс, а кризис — топливный кризис в Российской Федерации», — заявил он.
Военный эксперт добавил, что у России нет ни одного региона, где бы не было проблем с доставкой и продажей горючего.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время, я думаю, что месяц-полтора это будет отражаться и на боевой активности на линии фронта», — говорит Олег Жданов.
Он также указал на проблемы с российскими неприкосновенными запасами горючего.
«В России всего-навсего неприкосновенный запас 5% от годовой потребности. И Министерство обороны его уже давно залило в баки своих танков и использовало», — говорит эксперт.
Олег Жданов считает, что Украина находится на верном пути в войне на истощение России, и главное сейчас — не останавливаться.